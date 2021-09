Ostrau erhöht Elternbeiträge

Ostrau

Bereits im Juli war es angedeutet worden, jetzt ist es offiziell: Die Gemeinde Ostrau erhöht die Elternbeiträge. Ab dem 1. Januar 2022 zahlen Eltern mehr für die Betreuung ihrer Kinder in den drei Einrichtungen der Gemeinde „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz, der „Jahnataler Wiesenstrolche“ in Ostrau und des Hortes der Grundschule Ostrau. Statt bisher 199 Euro für einen Krippenplatz werden dann 215 Euro fällig. Im Kindergarten erhöht sich der Beitrag von 99 auf 105 Euro, im Hort von 55 auf 60 Euro.

Die Mehrbetreuungskosten, wenn also die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit überschritten wird, steigen um wenige Cent-Beträge. In der Krippe beispielsweise von 6,21 auf 6,30 Euro. Wir die Betreuungszeit außerhalb der Öffnungszeiten überschritten, werden 14 Euro pro angefangene halbe Stunde in Rechnung gestellt. Daran ändert sich auch jetzt nichts.

Betreuungsschlüssel verändert

Die jetzt notwendige Erhöhung hat mit mehreren Faktoren zu tun. Zum einen steigen die Betriebskosten von Jahr zu Jahr. Außerdem wurde der Betreuungsschlüssel, also das Verhältnis von Kindern pro Erzieherin, in den vergangenen Jahren sukzessive verbessert. Im Kindergarten von 1:13 auf 1:12, in der Krippe von 1:6 auf 1:5. Die Folge: höherer Personalaufwand. Auch waren zuletzt Vor- und Nachbereitungszeiten in den Kindereinrichtungen gesetzlich eingeführt worden. So können sich die Erzieherinnen und Erzieher besser um jedes einzelne Kind kümmern und Gespräche mit Eltern müssen nicht nur zwischen Tür und Angel geführt werden. Die Anerkennung dieser Zeiten, es handelt sich um zwei Stunden pro Woche, schlägt sich aktuell und in den Gesamtkosten pro Platz nieder.

Am unteren Limit

Nicht zuletzt liegt die Gemeinde Ostrau seit Jahren am unteren Limit der geforderten Elternbeiträge. Mindestens 15 und höchstens 23 Prozent der Gesamtkosten im Krippenplatz sollen Eltern tragen. Ostrau liegt auch nach der Erhöhung bei nicht mal 18 Prozent. Im Kindergarten liegt der Wert bei knapp 21 Prozent, wo 30 möglich wären.

Die Entscheidung machten sich Gemeindeverwaltung und auch die Gemeinderäte nicht leicht. „Wir haben hin und her überlegt, wie wir vorgehen, haben rege diskutiert“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Ewig hätte Ostrau die niedrigen Beiträge aber nicht halten können. Schon im letzten Jahr wäre eine Erhöhung nötig gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied sich die Gemeinde aber dagegen, um die Eltern in dieser schweren Zeit nicht auch noch auf diese Weise zu belasten. „Die letzte Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich gab es im Jahr 2019“, so Schilling. „Im Kindergarten ist es sogar sechs Jahre her.“

