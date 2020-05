Ostrau erlaubt Einkaufen am Sonntag

Ostrau

Vier dürften sie machen, für zwei haben sie sich entschieden. Die Rede ist von den Sonntagen im Jahr, an denen Geschäfte in der Gemeinde Ostrau öffnen dürfen. Die dürfen nicht willkürlichgewählt werden, sondern müssen sich schon an einen Anlass gliedern, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Die beiden Anlässe im Fall der Ostrauer verkaufsoffenen Sonntage sind zum einen das Kartoffelfest am 20. September und zum anderen der 29. November zum Weihnachtsmarkt-Treiben in der Gemeinde.

Entscheidung im Gewerbeverband

Die Entscheidung, welche beiden Sonntage es werden sollen, fiel in den Reihen des Gewerbeverbandes von Ostrau. Das Prozedere ist dabei jedes Jahr das Selbe. „So viele Geschäfte haben wir in Ostrau ja nicht. Demzufolge konzentriert sich das auf Hammer und Vepo-Polster“, erklärt der Vorsitzende des Gewerbeverbandes Bernd Sonntag. „Beide Händler profitieren vom Kartoffelfest. Das hat sich in den letzten Jahren bewährt. Besucher, die von außerhalb zum Kartoffelfest kommen, nutzen die Gelegenheit und schauen bei den Geschäften vorbei.“

Dritter Sonntag angedacht

Wie Bernd Sonntag erzählt, gab es auch schon einmal die Überlegung, an einem dritten Sonntag zu öffnen – dann, wenn an der Eschke-Mühle der Frischemarkt stattfindet. „Das lohnt sich aber nicht, weil zu wenig Leute von außerhalb zu dem Anlass kommen“, so der Vorsitzende. Es braucht den Durchreiseverkehr an der B 169, wenn Leute von außerhalb nach Ostrau kommen.

So bleibt es bei den beiden Sonntagen am 20. September und 29. November. Dann dürfen die Geschäfte der Gemeinde Ostrau von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben. Die Öffnung ist keine Pflicht. Wer sich beteiligen möchte, hat mit dem nun verabschiedeten Beschluss der Gemeinderäte eine Grundlage dafür. Wer das nicht möchte, wird nicht gezwungen.

Von Stephanie Helm