Ostrau feiert Frühlingsfest der Senioren

Ostrau

Zwei Mal mussten die Senioren der Gemeinde Ostrau schon auf ihre traditionelle Weihnachtsfeier verzichten. Die organisiert die Gemeinde eigentlich immer, um den älteren Herrschaften aus Ostrau und den Ortsteilen einen gemütlichen Nachmittag und Abend zu schenken. Doch die Corona-Krise machte dem Vorhaben zwei Jahre in Folge einen Strich durch die Rechnung. Immer waren die Infektionszahlen zu hoch, so dass die Gemeinde sicherheitshalber darauf verzichte, um niemanden in Gefahr zu bringen.

Frühlingsfest statt Weihnachtsfeier

Jetzt aber soll es endlich so weit sein. Und weil der Winter und vor allem Weihnachten schon längst Geschichte sind, soll es stattdessen ein Frühlingsfest geben. Den 12. Mai sollten sich die Senioren der Gemeinde dick und fett im Kalender anstreichen. Dann findet das Frühlingsfest der Senioren im Festzelt an der Feuerwehr in Ostrau statt. Die Feuerwehr feiert an diesem Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen. Das dafür aufgebaute Festzelt soll für das Frühlingsfest der Senioren gleich genutzt werden.

Andrea Berg-Double zu Gast

Teilnehmen können alle Senioren aus Ostrau und seinen Ortsteilen, sowie auch Frührentner, welche wegen Erwerbsunfähigkeit nicht mehr am Arbeitsprozess teilnehmen können. Mit dem Programm soll um 14 Uhr begonnen werden. „Musikalisch läuten wir den Frühling mit dem bekannten Andrea-Berg-Double Angela Prescher ein“, heißt es in der Ankündigung.

Hol- und Bringedienst steht bereit

Wie auch zu den Seniorenweihnachtsfeiern wird es einen Hol- und Bringedienst geben. Die konkreten Abfahrtszeiten der Busse werden rechtzeitig bekanntgegeben. Auch Behindertenfahrzeuge stehen auf Anfrage wieder bereit. Für Senioren, die teilnehmen möchte, wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro fällig. Der muss dann aber erst zur Feier entrichtet werden. Im aktuellen Amtsblatt der Gemeinde finden Senioren die Anmeldeformulare. Die müssen bis zum 25. April in der Gemeindeverwaltung, Karl-Marx-Straße 8, in Ostrau abgegeben werden.

Von Stephanie Helm