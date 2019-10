Ostrau greift für neues Vereinsgebäude tief in die Tasche

Ostrau

Mit neun Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen haben die Gemeinderäte der finanziellen Unterstützung der Gemeinde für den Neubau des Vereinshauses des SV Ostrau zugestimmt. Rund 264 000 Euro stellt die Gemeinde Ostrau damit für den Neubau an der Kirchstraße zur Verfügung. Der Beschluss ging nicht ohne Diskussion durch. Denn die Maßnahme hat ein finanzielles Gesamtvolumen von zirka 880 000 Euro. Einen Großteil fördern sowohl die Sächsische Aufbaubank als auch der Landkreis Mittelsachsen. Knapp 60 000 Euro muss der SV Ostrau selbst aufbringen. Ist das zu schaffen?

„Genug Manpower da“

„Wir stehen finanziell gut da, haben Barmittel im fünfstelligen Bereich zur Verfügung. Ich sehe da keine Probleme“, erklärte Michael Donath als Schatzmeister des Vereins. Um die 20 000 Euro hat der SV Ostrau auf dem Konto, ergänzte er auf Nachfrage der Gemeinderäte. Den finanziellen Teil zu stemmen ist das eine, die Eigenleistung das andere. Denn um die Kosten so gering wie möglich zu halten, sieht die Kostenermittlung eine enorme bauliche Beteiligung der Vereinsmitglieder vor. „Alles, was die Bauarbeiten nicht verzögert, soll selber gemacht werden“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Malerarbeiten, Fliesenlegen, Abbrucharbeiten zählen darunter. Mit rund 15 000 Euro Ersparnis lässt sich dadurch rechnen. „Der Verein hat genug Manpower, um das zu stemmen“, ist sich das Gemeindeoberhaupt sicher.

Kosten drastisch erhöht

Bereits 2017 beschäftigten sich die Gemeinderäte mit dem Neubau des Vereinshauses. Die damalige Kostenschätzung: 650 000 Euro. Bau- und Materialkosten werden immer teurer – das erklärt die drastische Erhöhung der Kosten. Auch die jetzt beschlossenen Summen sind nicht in Stein gemeißelt. „Was, wenn die Kosten in den nächsten Monaten explodieren?“, gab ein Gemeinderatsmitglied zu bedenken. „Wo ist Schluss? Nicht, dass wir nächstes Jahr dasitzen und an der Million kratzen.“ Der Wunsch nach einer Kostendeckelung wurde laut – bis hierhin und nicht weiter. „Das, was wir heute beschließen – die 264 000 Euro sind unsere Kostendeckelung“, so Bürgermeister Dirk Schilling. Und weiter: „Wir beschließen lediglich den Gemeindeanteil. Das, was wir beisteuern.“ Schilling betonte auch, dass nicht die Gemeinde Antragsteller für die Maßnahme ist, sondern der Sportverein. Nichtsdestotrotz – liegen die Kosten letztlich doch höher als jetzt geplant, müsse eine Lösung gefunden werden. „Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber der zuständige Architekt hat den Baukostenindex einbezogen und damit voraussichtliche Kostenentwicklungen in seine Berechnungen einbezogen.“ Eine Garantie gebe es aber nicht. „Wenn wir’s nicht probieren, werden wir’s nicht erfahren“, gab Dirk Schilling seinen Gemeinderäten mit auf den Weg.

Zweifel an Notwendigkeit

Kritische Stimmen sahen die Notwendigkeit eines solch modernen Neubaus für einen Ort wie Ostrau in Frage gestellt. Dem standen die Argumente der vom Verein erbrachten Kinder- und Jugendarbeit sowie dessen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde entgegen. „Es ist nicht so, dass der Verein nur nimmt in der Hinsicht. Er gibt auch unheimlich viel, ist sich seiner Verantwortung bewusst“, tat Ratsmitglied Ralf Vogt seine Meinung kund.

Nach dem Abstimmungsergebnis – neun Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen – zeigten sich die anwesenden Vereinsmitglieder des SV Ostrau erleichtert, applaudierten sogar für die Entscheidung der Gemeinderäte.

Neuer Wirtschaftlichkeitsplan erforderlich

Um alle nötigen Anträge zu stellen, muss der Verein nun seinen bisherigen Wirtschaftlichkeitsplan an die neue Kostenermittlung anpassen und erneut beschließen. Erst dann können die Fördermittelanträge gestellt und die Maßnahme ganz offiziell ins Rollen gebracht werden. Anschließend wird ein Generalauftragnehmer gesucht, statt alle Bauleistungen einzeln zu vergeben, „um die voraussichtlich anfallenden Kosten im Gesamten vorliegen zu haben“, so Schilling abschließend.

Von Stephanie Helm