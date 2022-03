Ostrau hilft Flüchtlingen aus der Ukraine

Ostrau

Viele Anrufe sind in der Gemeindeverwaltung von Ostrau in den letzten Tagen und Wochen eingegangen. Bürger, die den Menschen, die wegen des Krieges aus der Ukraine flüchten, helfen wollen, meldeten sich scharenweise. Die Gemeinde möchte ihren Teil dazu beitragen. Deshalb richtete sie ein Spendenkonto bei der Sparkasse Ostrau (IBAN: DE43 8605 5462 0036 9500 01, BIC: SOLADES1DLN) ein. Die Verwaltung bittet darum, den Verwendungszweck „Unterstützung Ukraine“ anzugeben. Außerdem sollen Spender ihre Adresse angeben, damit im Nachgang eine Spendenquittung ausgestellt werden kann.

Drei Wohnungen verfügbar

Die finanzielle Hilfe ist das eine, das andere ist die Bereitstellung dringend notwendiger Unterbringungsmöglichkeiten. Auch hier möchte die Gemeinde ihre Hilfe anbieten. „Wir haben dem Landkreis Mittelsachsen Unterstützung bei der zeitweisen Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge angeboten“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). „Wir werden dafür Wohnraum zur Verfügung stellen und Kapazitäten in unseren Einrichtungen vorhalten.“ Drei Wohnungen aus dem eigenen kommunalen Bestand stehen aktuell zur Verfügung. Sie bieten Platz für drei Familien. Die Koordinierung übernimmt das Landratsamt Mittelsachsen. Dorthin meldete die Gemeinde Ostrau verfügbaren Wohnraum. Das Landratsamt weist die Flüchtlinge dann zu. Gibt es Privatleute, die Wohnraum zur Verfügung haben, können sie sich entweder an das Landratsamt Mittelsachsen (E-Mail: integration@landkreis-mittelsachsen.de) wenden oder aber auch in der Gemeindeverwaltung (Telefon: 034324/2090) Bescheid geben.

Sachspenden koordiniert sammeln

Auch Angebote an Sachspenden trudelten im Rathaus ein. Doch davon nimmt die Gemeinde vorerst Abstand. „Wir nehmen erstmal keine Sachspenden an“, so Dirk Schilling. „Erst, wenn wir wissen, was wir ganz gezielt für die Wohnungen brauchen, wollen wir koordiniert zu Sachspenden aufrufen.“

Erfahrung im Umgang mit Flüchtlingen hat die Gemeinde schon. Im Jahr 2016 fanden Flüchtlinge im sogenannten „U“ von Ostrau, einem Wohnkomplex an der Ernst-Thälmann-Straße, ein neues Zuhause. „Die Kinder besuchen unsere Einrichtungen und sind hier fest integriert“, weiß der Bürgermeister.

Von Stephanie Helm