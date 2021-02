Ostrau hilft Vereinen und Gastronomie

Ostrau

Schon im März, April, und Mai des vergangenen Jahres erließ die Gemeinde Ostrau die Pachtzahlungen für die Gastronomie in kommunalen Gebäuden. Das betraf damals die Bauernstube und das Sportlerheim an der Kirchstraße. Hintergrund war die Zwangsschließung aufgrund der Corona-Pandemie. Um die Gastronomen nicht im Regen stehen zu lassen, verzichtete die Gemeinde auf die Pacht – immerhin 350 Euro im Monat für die Bauernstube und 220 Euro für das Sportlerheim.

Pacht erlassen

Auf kurzem Wege machten die Gemeinderäte nun erneut den Weg frei für die finanzielle Entlastung. Denn seit November ist die Gastronomie erneut von Schließungen betroffen. „Deshalb erlassen wir auch für die Monate November, Dezember, Januar und Februar die Pacht“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling. Ursprünglich war zunächst nur von November bis Januar die Rede. Gemeinderatsmitglied Andreas (Freie Wähler) regte jedoch an, den Februar gleich mit dran zu hängen. Immerhin bleibt die Gastronomie mindestens bis zum 14. Februar geschlossen. Im Falle des Sportlerheims betrifft den Pacht-Verzicht der Gemeinde nur den Monat November. „Weil das Sportlerheim abgerissen wurde, lief der Pachtvertrag nur bis zum 30. November“, erklärt der Bürgermeister die Hintergründe.

Zwei Vereine vergessen

Auch zwei Vereine bekommen in den schwierigen Corona-Zeiten Unterstützung von der Gemeinde. Bereits im letzten Jahr durften sich der Verein „Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann“, der Dorf- und Heimatverein von Jahna, der Schrebitzer Heimatverein und die Schrebitzer Narren über einen Finanzspritze in Höhe von 500 Euro freuen. „Das Geld ging an die Vereine, die eigene Gebäude zu bewirtschaften haben“, erklärt Dirk Schilling. Gemeinderätin Heike Grundmann (Freie Wähler) führte noch den Jugendclub in Noschkowitz ins Feld. Der wurde damals vergessen. „Uns selbst fiel auch noch der SV Kiebitz ein“, so Schilling.

Auf kurzem Wege

Die beiden Vereine sollen die 500 Euro ebenfalls erhalten. Weil aber nur noch 300 Euro im Vereinsfördertopf der Gemeinde drin sind, stockt der Bürgermeister den Rest aus seinem Verfügungsfond auf. „Wir wollen alle gleich behandeln“, so das Gemeindeoberhaupt. „Unsere Vereine und Gewerbe zu unterstützen, haben wir uns auf die Fahne geschrieben. In beiden Sachverhalten wurde nicht lange drum herum geredet, sondern es auf kurzem Weg entschieden.“

Von Stephanie Helm