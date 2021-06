Ostrau investiert über 3 Millionen Euro

Ostrau

„Ich rechne immer ein bisschen vorsichtig“, sagt Ulrike Brückner-Kremtz. Sie ist die Kämmerin der Gemeinde Ostrau und damit die Chefin der Finanzen. In den letzten Monaten erarbeitete sie den Haushaltsplan für das aktuelle Jahr. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung konnte der fertige Entwurf den Räten vorgelegt und schließlich beschlossen werden. Für den Laien hat ein solcher Haushaltsplan erstmal nur mit einer Menge Zahlen zu tun. Vor allem aber ist es das Grundgerüst, damit eine Gemeinde überhaupt handlungsfähig ist. Und Ostrau ist handlungsfähig. Die Gemeinde steht gut da, arbeitet kontinuierlich ihre Schulden ab und nutzt das Geld, was sie hat, um in die Kommune zu investieren. Nicht selten werden eigene Mittel mit Fördergeld veredelt. Doch was steckt nun dahinter, wenn es heißt, der Haushalt der Gemeinde steht auf solidem Fundament?

Über drei Millionen Euro

3,3 Millionen Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr in den verschiedensten Bereichen – von Straßenbau über Feuerwehr bis Digitalisierung. Ein Großteil des Geldes wird dabei in den Breitbandausbau gesteckt. 1,6 Millionen Euro sind in diesem Jahr dafür vorgesehen. Die Gemeinde geht damit in Vorkasse, am Ende wird die Summe von Bund, Freistaat und Landkreis übernommen. Die restlichen 1,7 Millionen Euro investiert die Gemeinde selbst. „Das ist etwa so viel wie letztes Jahr“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Sportlerheim, Kalköfen, Skaterpark

Einer der größten Investitionen, die die Gemeindekasse unmittelbar betreffen, ist der Zuschuss zum Bau des neuen Sportlerheimes in Ostrau. Rund 284.000 Euro zahlt die Kommune. Der Erhalt der Kalköfen kostet die Gemeinde etwa 52.600 Euro. Und auch der geplante Skaterpark wurde in diesem Haushaltsjahr mit 15.000 Euro bedacht. Ein weiterer Teil soll im nächsten Jahr folgen. Das Projekt will die Gemeinde aber nicht alleine stemmen. Sie hofft auf Fördermittel. „Den Antrag müssen wir bis August stellen“, weiß Bürgermeister Dirk Schilling. Gleiches gilt für den Tennisplatz in Schrebitz. Der ist überseht mit Rissen. Um den Platz zu erneuern, will die Gemeinde finanzielle Unterstützung beantragen. Vorerst wurden 5.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Weniger Straßenbau

In Sachen Straßenbau, die gar nicht mal so heimliche Leidenschaft des Ostrauer Gemeindeoberhauptes, stehen mit der Goldhausener Straße (185.800 Euro) und der Delmschützer Straße (153.300 Euro) verhältnismäßig wenige Maßnahmen dieser Art auf dem Plan. Schuld daran ist vor allem der Förderstopp für kommunale Straßenbauvorhaben, den der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) bereits im Februar 2020 ausrief.

Stattdessen weicht die Gemeinde auf andere Vorhaben aus: Der Jahnatalradweg von Pulsitz nach Jahna schlägt beispielsweise mit 20.000 Euro zu Buche. Die Instandsetzung der durch den schweren Verkehr in Mitleidenschaft gezogenen Straßen im Gewerbegebiet wurden mit 410.000 Euro im Haushalt eingestellt. Hier bekommt die Gemeinde einen Großteil der Kosten gefördert.

Sechs interaktive Tafeln

Für die Dienst- und Schutzkleidung, aber auch Ausrüstungsgegenstände ihrer Feuerwehren werden insgesamt 56.400 Euro fällig. Davon werden unter anderem eine Tragkraftspritze, Uniformen, Druckschläuche und Funkmelder angeschafft. Der Bauhof bekommt einen neuen Häcksler.

In der Schule treibt die Kommune die Digitalisierung voran. Im Rahmen des sogenannten Digitalpakts bekommt die Grundschule zum Beispiel sechs interaktive Tafeln, Laptops und Tablets. Zudem werden die digitalen Zugänge gebäudeübergreifend erweitert. Kosten von insgesamt 75.000 Euro sind dafür im Haushalt eingestellt. So gut wie alles davon wird gefördert, die Gemeinde beteiligt sich lediglich mit 3.000 Euro.

Corona-Einbußen blieben aus

Neben den Investitionen, die meistens was Neues hervorbringen, fallen bei einer Kommune auch Kosten an, die Sachen am Laufen halten. Das ist zum Beispiel, alles, was mit den kommunalen Gebäuden zu tun hat. Oder der Betrieb der Kindereinrichtungen. Letzterer ist der größte Posten, wenn es um solche Ausgaben geht. Fast eine Million Euro werden dafür fällig. Die Gebäudeunterhaltung schlägt mit 600.000 Euro zu Buche.

Die befürchteten Einbußen durch die Corona-Pandemie blieben dagegen aus. So sank die Gewerbesteuer nicht ganz so rapide, wie angenommen. Insgesamt 3,7 Millionen Euro nahm die Kommune durch Steuerzahlungen ein.

Kredite: Aus zwei mach eins

Und auch die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in diesem Jahr weiter. Waren es letztes Jahr noch 210,35 Euro für jeden der aktuell 3.544 Einwohner, werden es mit Ende dieses Jahres nur noch 168,70 Euro sein. Das hat auch etwas mit der Kredittilgung zu tun. Zwei Kredite laufen auf die Gemeinde. „Einer davon ist schon ewig alt“, sagt der Bürgermeister. Damals wurde der für das Gewerbegebiet aufgenommen. „Dieser Kredit läuft in diesem Jahr aus“, so Schilling.

Übrig bleibt dann nur noch der Kredit, der 2013 aufgenommen wurde, um die Grundschule zu bauen. Der Umfang damals: 700.000 Euro. Bisher zahlte die Gemeinde 150.000 Euro davon ab. „Ab nächstem Jahr sind es nur noch 41.700 Euro“, erklärt Kämmerin Ulrike Brückner-Kremtz. Damit sinkt der Schuldenstand der Gemeinde auf 450.000 Euro. Zu Beginn des Jahres waren es noch 600.000 Euro.

Mit Beschlussfassung im Ostrauer Gemeinderat ging der Haushaltsentwurf an die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes. Dort wird das Papier nun geprüft.

Von Stephanie Helm