Ostrau kämpft mit illegaler Müllentsorgung

Ostrau

In den Ortsteilen der Gemeinde Ostrau werden immer mehr Müllecken entdeckt. Schon lange ist beispielsweise in Binnewitz auf einem verlassenen Hof ein riesiger Müllhaufen entstanden. Die Gemeindeverwaltung stellte Schilder auf, eine Absperrung aus Bauzäunen wurde auch aufgestellt. Geholfen hat das nichts. Die Schilder wurden ignoriert, die verschraubten Bauzäune geklaut. Der Müll landete weiterhin dort. Jetzt wurde auch in Binnewitz eine solche Dreckecke hinter der Schäferei entdeckt. Dort liegt unter anderem Grünschnitt. Bis vor ein paar Jahren durfte der noch verbrannt werden.

Zufahrt zuschütten

Eine Lösung hat die Gemeindeverwaltung nicht. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) hat sich schon an das Landratsamt gewandt, aber auch dort weiß man nicht weiter. „In Binnewitz wäre die einzige Möglichkeit, die Zufahrt zuzuschütten, so dass da niemand mehr mit dem Auto ran kommt“, sagt er. In Schrebitz ist das nicht ganz so einfach. Dort gibt es mehrer Zufahrten.

Verbrennen verboten

Antje Böhme, Ortsvorsteherin von Schrebitz, sieht das Problem des illegal entsorgten Grünschnitts vor allem darin, dass es nicht mehr erlaubt ist, den zu verbrennen. Bis vor einigen Jahren war das noch möglich, doch eine Gesetzesänderung verhindert das seitdem. Der Grünschnitt muss entsorgt werden – und zwar sachgemäß auf dem Wertstoffhof. Manch einem Bürger wird damit zu viel zugemutet. Statt den Weg, beispielsweise nach Hohenlauft, auf sich zu nehmen, wird der Grünschnitt in der Prärie abgeladen.

Von Stephanie Helm