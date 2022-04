Ostrau ruft zum Frühjahrsputz auf – MDR-Drehteam mit dabei

Ostrau

Es ist schon längst zur Tradition geworden: Sobald der Frühling seine Fühler ausstreckt, rücken die Ostrauer dem Müll auf den Leib. Am Samstag, 2. April, startet die Frühjahrsputz-Aktion in der Gemeinde Ostrau. Alle sind aufgerufen, in den Ortsteilen der Kommune anzupacken. Um 9 Uhr ist offizieller Start: Dann treffen sich alle fleißigen Helfer an der Eschke-Mühle in Ostrau. Dort gibt es Arbeitsutensilien für die, die welche brauchen und eine grobe Koordination für die Truppe. Als Belohnung warten ab 11 Uhr die Original Jahnataler Blasmusikanten an der Eschke-Mühle, um die Helfer und alle anderen mit einer öffentlichen Probe zu unterhalten. Die Treckerfreunde Ostrau übernehmen dabei die kulinarische Versorgung. Spätestens um 12 Uhr ist Treff.

MDR-Drehteam vor Ort

Am Samstag ist auch der MDR wieder zu Gast in Ostrau. Moderatorin Gesine Schöps und ihr Drehteam werden den Frühjahrsputz begleiten und mit den fleißigen Helfern sprechen. Es ist quasi der Vorgeschmack auf die große Anpack-Aktion Anfang Mai im Naherholungszentrum im Noschkowitzer Wald. Dort wollen die Ostrauer den Sieg beim MDR-Wettbewerb „Frühlingserwachen“ einfahren.

MDR-Moderatorin Gesine Schöps

Übrigens: Am gleichen Tag ist auch Schrottsammlung bei der Feuerwehr Ostrau. Wer etwas findet oder loswerden möchte, kann es gleich am Gerätehaus vorbeibringen. „Wir holen es aber auch ab“, sagt Mario Thomas vom Feuerwehrverein.

Von Stephanie Helm