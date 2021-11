Ostrau sammelt Veranstaltungen fürs neue Jahr

Ostrau

Es ist ein Stück Hoffnung, was da mitschwingt: Die Gemeinde Ostrau ruft Veranstalter und Vereine auf, ihre Veranstaltungen für das neue Jahr zu melden. Hoffnung deshalb, weil auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise vereinzelt Veranstaltungen ausfallen mussten. Mit dem neuen Jahr wagen die Akteure einen neuen Versuch – in der Hoffnung, dass es 2022 besser wird. Die Gemeindeverwaltung will den Veranstaltungskalender für 2022 fertigstellen und zeitnah veröffentlichen.

Meldefrist: 3. Dezember

Dazu ist es notwendig, dass alle bisher für 2022 geplanten Feste und Feiern bis zum 3. Dezember an die Verwaltung gemeldet werden. Folgende Informationen sind dabei wichtig: Wer ist Veranstalter? Wie lautet die Bezeichnung der Veranstaltung? Wann ist der Termin? Wenn schon bekannt: Um welche Uhrzeit findet die Veranstaltung statt? Wo findet die Veranstaltung statt? Die Rückmeldung sollten Rückmeldung entweder per E-Mail an info@gemeinde-ostrau.de oder auf dem Postweg an die Gemeindeverwaltung Ostrau, Karl-Marx-Straße 8, geschickt werden.

Premiere für Familienkino

Um Überschneidungen von Terminen zu vermeiden, wird darum gebeten, dass sich die Vereine untereinander abstimmen. Wann die ersten Veranstaltungen stattfinden sollen, steht auch schon fest. So steigt vom 13. bis zum 15. Mai beispielsweise die 100-Jahr-Feier der Ostrauer Feuerwehr und am 21. Mai das Tierheimfest. Das Wochenende vom 16. bis zum 18. September steht wieder ganz im Zeichen der Erdknolle – dann feiert Ostrau sein Kartoffelfest. Im „Wilden Mann“ gibt es am 2. Juli das erste Familienkino und am 2. September das 5. Sommerkino an der Eschke-Mühle.

Neue Chance für Weihnachtsmärkte

Und selbst die Termine für die Weihnachtsmärkte im kommenden Jahr stehen schon fest: Die Schrebitzer trinken am 26. November Glühwein unterm erleuchteten Tannenbaum, der Dorf- und Heimatverein Jahna lädt am selben Tag zum Weihnachtsmarkt. Die Kiebitzer veranstalten voraussichtlich am 27. November 2022 ihren Weihnachtsmarkt, der Kinderförderverein von Ostrau seinen dann am 4. Dezember. Einen Tag vorher wird es beim Schrebitzer Heimatverein weihnachtlich.

Von she