Ostrau stellt am Wochenende die Frage: Wer wird die neue Kartoffelhoheit?

Fest - Ostrau stellt am Wochenende die Frage: Wer wird die neue Kartoffelhoheit? Wer Kartoffeln liebt oder vielleicht sogar selbst welche im heimischen Garten anbaut, ist am Wochenende beim Ostrauer Kartoffelfest genau richtig. Dort wird gefeiert und prämiert.

Kartoffeln in ihrer ganzen Schönheit, zum Essen und Bestaunen gibt es beim bunten Familienfest am Wochenende in Ostrau. Quelle: (Archiv) Stephanie Helm