Ostrau stößt weitere Eigentumswohnungen ab

Ostrau

Zuletzt fassten die Gemeinderäte den Beschluss, zwei Mehrfamilienhäuser an der Güterbahnhofstraße zu verkaufen. Jetzt kommen noch weitere Objekte hinzu. Konkret handelt es sich dabei um vier Eigentumswohnungen der Gemeinde. Drei davon in der Mügelner Straße 226/228 in Obersteina, eine in der Güterbahnhofstraße in Ostrau.

Gutachter ermittelt Wert

Die Gemeinde investierte in den letzten Jahren nicht in die Eigentumswohnungen. Lediglich notwendige Reparaturarbeiten wurden vorgenommen. Dadurch hat sich ein Investitionsstau in Höhe zwischen jeweils 10 000 und 12 000 Euro gebildet. Weil die Gemeinde nicht verpflichtet ist, kommunale Wohnungen vorzuhalten, will sie sich nun davon trennen. Den entsprechenden Beschluss hatten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung auf dem Tisch.

Um den Wert der Eigentumswohnungen zu ermitteln, wurde das Sachverständigenbüro Zemmrich beauftragt. Die einzelnen Schätzgutachten liegen der Gemeinde vor. Demnach hat die Wohnung in der Güterbahnhofsstraße einen Ertragswert von 20 500 Euro. Die drei Wohnungen in Obersteina sind 15 400 Euro, 12 000 Euro und 14 600 Euro wert.

Gemeinde verkauft selbst

Wie Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) erklärt, wolle die Gemeinde vorerst selbst versuchen, die Wohnungen zu verkaufen, um die notwendigen Ausgaben möglichst gering zu halten. Dafür werden in bekannten Immobilien-Portalen Anzeigen geschaltet. Erst wenn das erfolglos bleibt, soll ein Makler hinzugezogen werden.

Von Stephanie Helm