Ostrau und Kall – ab sofort fest miteinander verbunden

Döbeln

Weit mehr als mit einem Feuerwehrknoten verbunden sind die Kameraden der Feuerwehr Ostrau und Kall in Nordrhein-Westfalen seit dem vergangenen Wochenende. „Wir wollten helfen – unbedingt“, sagt Mario Thomas vom Feuerwehrverein. Die Region rund um Kall in der Nordeifel war eine von der jüngsten Hochwasserkatastrophe besonders betroffene Region. Weil die Ostrauer Kameraden versicherungstechnisch aber nicht einfach losfahren und mit anpacken konnten, suchten sie sich einen anderen Weg. „Bei Facebook fiel uns der Hilferuf der Kameraden in Kall in die Hände“, erinnert sich Mario Thomas. „Die Feuerwehr dort ist direkt vom Hochwasser betroffen. Die Häuser von einigen Kameraden, die im Einsatz waren, sind in der Zeit selbst abgesoffen.“

Drei Wochen Dauereinsatz

Drei Wochen waren sie im Dauereinsatz. Am vergangenen Samstag konnten sie für ein paar Stunden abschalten. Dafür sorgten die Ostrauer. Sie hatten einen Benefizabend auf die Beine gestellt. Tanzgruppen, Musik, was zu essen und zu trinken warteten auf die Ostrauer und ihre Gäste. Denn eine Delegation aus Kall reiste für den Abend an. „Es war ein unerwartet schöner Abend“, sagt Mario Thomas. Unerwartet deswegen, weil die Veranstaltung kurzfristig aus der Taufe gehoben wurde und trotzdem über 100 Besucher vorbeischauten. Weil das Wetter am Vormittag noch verregnet und nass war, sorgten die Ostrauer Kameraden dafür, dass die Gäste wetterfest feiern konnten.

In Kontakt bleiben

Für die Kameraden beider Feuerwehren gab es genug Gelegenheit, sich auszutauschen. Dass, was die Wehr aus Kall in den letzten Wochen erlebte, hinterließ Spuren. „Wir waren bei uns in der Region ja auch im Hochwasser-Einsatz, 2002 und 2013. In Nordrhein-Westfalen war es aber um einiges heftiger“, erzählt der Vereinsvorsitzende nach den vielen Gesprächen, die er an dem Abend führte. Auch in Zukunft wollen beide Feuerwehren in Kontakt bleiben. Beim Zusammentreffen am Wochenende wurde der Grundstein gelegt.

„Wir wurden schon zu Festen eingeladen, zu uns wollen sie auch nochmal kommen“, so Mario Thomas. Auch zwei Tage nach dem Benefiz-Abend ist er noch gerührt von der Partnerschaft, die jetzt ihren Anfang nahm. „Die Kameraden aus Kall haben uns eine große Schiefertafel mitgebracht. Auf der ist die Deutschlandkarte zu sehen und unsere beiden Orte, Ostrau und Kall, sind mit einem Feuerwehrknoten miteinander verbunden.“

Kassensturz steht noch aus

Dem eigentlichen Anlass des Benefizabend aber, nämlich Spenden zu sammeln, wurde nebenbei auch nachgekommen. „Da ist schön was reingekommen“, sagt Mario Thomas über den Spendentopf. Außerdem haben auch Betriebe aus der Region gespendet. Dazu kommen noch die Erlöse des Abends. Der Kassensturz steht aber noch aus. Wie viel am Samstag rumgekommen ist, will der Vereinsvorsitzende noch nicht verraten. Nur so viel steht schon fest: Den Scheck wollen die Ostrauer höchstpersönlich nach Kall bringen.

Von Stephanie Helm