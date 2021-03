Ostrau und Zschaitz organisieren Impfung für Senioren selbst

Ostrau/Zschaitz

„Unser Ziel muss sein, dass so viele Bürger wie möglich geimpft werden“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Noch immer warten zu viele Bürger, die über 80 Jahre alt sind, auf ihre Impfung. Zwar gebe es die Möglichkeit, sich im Impfzentrum zu impfen, doch nicht jeder ältere Bürger hat die Möglichkeit, online einen Termin zu vereinbaren und dann auch noch nach Mittweida zu fahren.

Genau dort will die Gemeinde Ostrau jetzt Abhilfe schaffen. „Wir haben den Bedarf in Ostrau und Zschaitz ermittelt: Wie viele Senioren über 80 gibt es?“, erklärt Dirk Schilling. 290 Einwohner wurden ermittelt. Die Zahl gaben die beiden Gemeinden ans DRK weiter. Dort werden derzeit die Einsatzrouten der Impfbusse koordiniert. „Ab dem 13. März sollen die Impfbusse ihre Arbeit im Landkreis aufnehmen“, weiß Dirk Schilling. „Zuerst sollen aber die grenznahen Regionen wie beispielsweise der Erzgebirgskreis angesteuert werden. Dort ist der Inzidenzwert bedeutend höher als anderswo.“ Bis die Gemeinde Ostrau an der Reihe ist, soll es noch dauern.

Busse organisiert

Deshalb wurde die Kommune selbst tätig. „Wir bieten unseren über 80-jährigen Senioren an, sie zum Impfzentrum zu fahren“, erklärt der Bürgermeister. Bisher gab es die Möglichkeit noch nicht, einen Sammeltransport beim DRK anzumelden. Jetzt war das möglich. Also gingen die Verwaltungsmitarbeiterinnen in die Spur und riefen alle 290 Senioren einzeln an. „Etwa 104 Senioren wollen das Angebot wahrnehmen“, weiß Schilling. Der Rest hat seine Impfungen schon oder will lieber beim Hausarzt geimpft werden.

Die Busse sind organisiert. Sie kommen von der Feuerwehr oder den Sportvereinen der Kommune. Auch um sämtliche Unterlagen müssen sich die Senioren nicht selber kümmern. „Wir haben unsere drei Hausärztinnen ins Boot geholt, die für die Senioren die Anamnesebögen ausfüllen und bereit stellen.“ Ab dem 22. März können die Sammeltransporte der Gemeinden Ostrau und Zschaitz täglich, 13 Uhr, zum Impfzentrum nach Mittweida fahren – coronakonform natürlich. „In den nächsten Tagen werden wir unsere Senioren in Ostrau und Zschaitz anrufen, um alles abzustimmen“, so Schilling. „Wir wollen versuchen, die Senioren ortsteilabhängig einzuteilen, so dass wir nicht jeden Tag quer durch die Gemeinde fahren müssen.“

Die Resonanz der Senioren war mehr als positiv. „Alle waren davon angetan“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Impfbus kommt Ostersonntag

Mittlerweile steht auch fest, wann der Impfbus des DRK nach Ostrau kommt. Am 4. April, dem Ostersonntag, wird der Bus ab 8 Uhr im Gemeindegebiet sein. Wo genau, wird noch bekannt gegeben. Dirk Schilling hat keine Bedenken, dass der Impfbus umsonst nach Ostrau kommt. „Bedarf gibt es genug.“

Von Stephanie Helm