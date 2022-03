Ostrau vor der Kamera für MDR-Frühlingserwachen

Noschkowitz

Etwas mehr als sieben Wochen sind es noch, bis am 7. Mai im Naherholungszentrum im Noschkowitzer Wald der Startschuss für den MDR-Wettbewerb „Frühlingserwachen“ fällt. Innerhalb von sechs Stunden soll das gesamte Areal einmal umgekrempelt und wieder wachgeküsst werden. Noschkowitz und die gesamte Gemeinde Ostrau stehen aber schon jetzt im Rampenlicht: MDR-Moderatorin Gesine Schöps, die gleichzeitig als Patin fungiert, war in den letzten drei Tagen mit ihrem Drehteam vor Ort. „Es geht in diesen ersten Tagen darum, den Ort und das Projekt, was hier umgesetzt werden soll, vorzustellen“, erklärt sie.

MDR-Moderatorin Gesine Schöpps (Mitte), Tontechniker Jonathan Skorupa und Kameramann Tilo Holzpafel waren in den vergangenen Tagen in der Gemeinde Ostrau unterwegs. Quelle: Sven Bartsch

Am Donnerstagmittag trafen sich alle im Naherholungszentrum im Noschkowitzer Wald – dem Ort des Geschehens. Es war bereits der dritte Drehtag für Gesine Schöps und ihr Team in dieser Woche. „Wir haben in den letzten Tagen schon Ostrau besichtigt – und zwar standesgemäß mit Planwagen und Trecker“, sagt die MDR-Moderatorin. Begleitet wird sie bei ihren Streifzügen durch die Gemeinde von Kameramann Tilo Holzapfel und Tontechniker Jonathan Skorupa. „Als wir zum ersten Mal hierher gekommen sind, haben wir noch ungläubig geschaut, was sich wohl im Noschkowitzer Wald verbirgt“, erinnert sich Gesine Schöps. Doch schon der erste Eindruck überzeugte das Drehteam. Das große Ganze, aber auch die vielen kleinen Details an jeder Ecke. Die alten Cocktails, die einst auf die Tafeln in der Waldbar geschrieben wurden. Die Kegelbahn, die schon bessere Zeiten erlebt hat, auf der man aber trotzdem noch spielen kann. „Ich habe sogar einen getroffen“, sagt die Moderatorin.

„Macher, die was bewegen wollen“

Was für ein besonderer Ort das Naherholungszentrum im Noschkowitzer Wald für die Menschen hier ist, weiß Gesine Schöps nach den drei Tagen vor Ort. „Egal, wen ich hier frage – jeder kann eine Geschichte erzählen. Jeder hat hier schon gefeiert und getanzt. Manche schmunzeln nur, wenn man sie danach fragt. Dann weiß ich, dass hier mehr als nur ein Bierchen getrunken wurde“, erzählt die Moderatorin. „Alle aus der Region verbinden mit diesem Ort etwas.“ Selbst Kameramann Tilo Holzapfel, der aus Döbeln kommt, hat hier schon einen netten Abend verbracht.

Gleich am ersten Tag lernten die MDR-Moderatorin und ihr Team auch Bürgermeister Dirk Schilling kennen. Mit der Feuerwehr drehte sie eine Runde durch die Gemeinde. Sie war im „Wilden Mann“, schaute sich den schiefen Turm von Jahna an der Kirche an und lernte eine Menge über den Kalkabbau. Ihr Eindruck von den Leuten, denen sie auf ihrer Tour begegnet ist: „Das sind Macher, die was bewegen wollen. Die nicht nur rumstehen und reden, sondern anpacken.“

Die Mädchen der Noschkowitzer Tanzgruppen backten gemeinsam mit MDR-Moderatorin Gesine Schöps „Bestechungskekse“. Quelle: Sven Bartsch

Angepackt haben auch die Mädels der Noschkowitzer Tanzgruppen „Fast Feets“ und „Crazy Girls“. Die Mädchen luden Gesine Schöps zum gemeinsamen Keksbacken ins Naherholungszentrum ein. Und Hans-Peter Spielmann und Reinhard Damm heizten den Holzofen an, damit der rohe Teig dort gleich knusprig braun gebacken werden konnte. Tilo Grundmann vom Verein „Bad Habit“ schwang sogar selbst die Teigrolle und sorgte dafür, dass die Mädels genug Platz zum Ausstechen hatte3n. Mit Tulpen- und Herz-Förmchen zauberten sie einen Bestechungskeks nach dem nächsten. Damit wollen sie ihre Eltern davon überzeugen, am 7. Mai beim großen Arbeitseinsatz mit anzupacken.

Areal soll wachgeküsst werden

Denn dort wird jede Hand gebraucht. Zu tun gibt es eine Menge. In den letzten zwei Jahren lag vieles brach. Die Corona-Krise hat seine Spuren hinterlassen. Die Liste der Dinge, die in Angriff genommen werden sollen, ist lang: Die vielen Buden auf dem Areal, darunter auch die Waldbar, sollen jeweils ein dichtes Dach und einen frischen Anstrich bekommen. Ein großer Zaun soll fertiggestellt, die Kegelbahn auf Vordermann gebracht werden und die Bühne eine Rundumerneuerung bekommen. Dort soll beispielsweise das Tarnnetz erneuert sowie Geländer und Bänke gestrichen werden. Die alten Umkleiden sollen abgerissen und die Medien zurückgebaut werden, außerdem soll die Parkfläche befestigt werden. Selbst die Toiletten wollen sich die Noschkowitzer und ihre Helfer vornehmen. Defekte Toiletten und Waschbecken werden getauscht und die Wände geweißt.

Koordiniert wird der Arbeitseinsatz von Heike Grundmann. Bei ihr laufen die Fäden zusammen. Wer macht was? Wer gehört zur welcher Gruppe? Wer nimmt sich welche Baustelle vor? Bürger, die mithelfen wollen, sollten sich vorher anmelden, damit am Ende jeder weiß, was er zu tun hat und nicht alles im großen Chaos endet.

Vom 11. bis zum 14. April werden Ostrau und seine Akteure das erste Mal im Fernsehen zu sehen sein – jeweils bei „MDR um 2“ und „MDR um 4“. Dort dreht sich alles darum, den Zuschauern Ostrau und das Vorhaben im Noschkowitzer Wald vorzustellen. Und dann wird auch die Backaktion mit den Tanzmädels aus Noschkowitz über den Bildschirm flackern. Schon im April geht es mit dem Drehen weiter. Dann steht auch richtig Action auf dem Plan: „Es wird verschiedene Challenges geben. Zum Beispiel wollen wir einen Reit-Wettbewerb mit dem auch hier ansässigen Reitverein von Noschkowitz veranstalten“, weiß Gesine Schöps.

Fünf Stunden drehen für fünf Minuten Clip

Zwischen drei und fünf Stunden dreht das Team an einem Tag. Manche Einstellungen, manche Interviews müssen mehrmals gedreht werden. Solange, bis alles sitzt. Am Ende wird das Material geschnitten. Im Fernsehen gezeigt wird letztlich jeweils ein knapp fünfminütiger Beitrag. Was wenig klingt, ist eigentlich sogar ziemlich viel. „Normalerweise sind die Beiträge bei uns 1 Minute 30 lang. Ostrau bekommt mit fünf Minuten also einen großen Platz eingeräumt.“ Nicht nur Ostrau beziehungsweise Noschkowitz. Auch den beiden anderen Teilnehmern Gommern (Sachsen-Anhalt) und Neustadt an der Orla (Thüringen) wird so viel Aufmerksamkeit zu Teil. Mit denen kämpft Noschkowitz am 7. Mai um den Sieg im MDR-Wettbewerb „Frühlingserwachen“.

So können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen „Gesucht werden ganz viele Helfer – ob groß oder klein, ob jung oder alt – und Firmen, welche uns mit Mann- und Frauenpower sowie mit Material, Technik und Geldspenden unterstützen“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Schon jetzt sollen sich alle Freiwilligen den 7. Mai dick und fett im Kalender anstreichen. Niemand ist verzichtbar, jeder wird gebraucht. Die Gemeinde richtete dafür eine Helferhotline ein. Wer dabei sein möchte, hat viele Möglichkeiten, sich anzumelden: im Rathaus selbst (034324/2090), beim Bauhofleiter (0151/27619837), bei der stellvertretenden Bürgermeisterin Heike Grundmann (0178/5630132), bei Tilo Grundmann (0160/94535335) vom „Bad Habit“-Verein sowie bei den Ortsvorstehern von Kiebitz (Franziska Dinor: 0177/6475107), Noschkowitz (Hans-Jürgen Ritschel: 0172/3474780) und Schrebitz (Antje Böhme: 0172/7892345).

Von Stephanie Helm