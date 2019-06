Ostrau

Historischer Mannschaftstransportwagen (MTW) im Angebot: Nachdem die Kameraden der Ortsfeuerwehr Ostrau mit Hilfe einer großen Spendensammlung, von Fördermitteln und der Gemeinde im Frühjahr ein fast neues Fahrzeug übernommen haben, steht nun der Vorgänger zum Verkauf.

Das Spezialfahrzeug B1000, das seit Ende April außer Betrieb ist, soll an den Höchstbietenden abgegeben werden. Das Mindestgebot liegt bei 3000 Euro. Nächstes Jahr feiert der Barkas 40. Geburtstag und kann damit locker als Oldtimer mit H-Kennzeichen (ab 30 Jahre nach Erstzulassung) angemeldet und für Feste, Ausfahrten oder Technikdemonstrationen genutzt werden.

Erst 11 586 Kilometer

Er befinde sich in „einem guten Allgemeinzustand und ist regelmäßig gewartet worden und in einer Garage untergestellt“, schreibt die Ortswehr in der Fahrzeugbeschreibung. Der Fünfsitzer hat – auch durch die verhältnismäßig geringe Zahl an Einsätzen – erst 11 586 Kilometer auf dem Tacho und verfügt über Halterungen für Zubehör auf dem Dach und im Laderaum.

Interessenten wenden sich bis 28. Juni an die Kommune unter 034324/ 209-0 oder info@gemeinde-ostrau.de.

Von Sebastian Fink