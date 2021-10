Döbeln/Ostrau

Denise Pönitz ist eine verrückte Nudel. Mit Hang zum Verkleiden. Auf jeden Fall extrovertiert. Immer kommunikativ, immer in Bewegung. Und: In der Öffentlichkeit immer mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht. Fast könnte man meinen, als rechte Hand des Ostrauer Bürgermeisters Dirk Schilling hat die 40-Jährige ihren Beruf verfehlt. Das Gegenteil ist der Fall: Denise Pönitz liebt ihren Job als Sekretärin in der Gemeinde. Absolut. Die Kauffrau für Bürokommunikation lebt ihn einfach nur kleines bisschen anders aus als die meisten ihrer Berufskolleginnen.

Jeder soll wissen, wie schön Ostrau ist

Wenn Dirk Schilling sagt, dass seine Sekretärin wahrscheinlich öfter in der Zeitung ist als er selbst, meint er das zwar scherzhaft. Ein Funken Wahrheit aber steckt sehr wohl darin. Denise Pönitz kann nicht nur mit Kameras umgehen. Sie redet auch gern, vor allem über Ostrau. Und sie sieht sich als Werbebotschafterin für die Gemeinde. Für diesen Teil ihres Job nutzt sie alle ihre Fähigkeiten. Ihr Credo: „Ich arbeite für die tollste Gemeinde auf diesem Planeten.“ Ihre Mission: Jeder soll wissen wie schön Ostrau ist. Nicht nur die Gemeinde-Homepage hält die fotogene junge Frau auf dem aktuellsten Stand, weil das zu ihrem Job gehört. In ihrer Freizeit wirbt sie leidenschaftlich und mit gern auch mal außergewöhnlichen Aktionen auf Facebook oder Instagram für Ostrau und seine 25 Ortsteile.

Als sie sich vor sechs Jahren für den Job als Bürgermeistersekretärin in Ostrau bewarb, hatte Denise Pönitz gar keine Verbindung zur Gemeinde. Sie wohnt – auch heute noch – in Döbeln. Im alten Job als Sekretärin der Geschäftsführung und Assistenz der Fertigungsleitung in einem Leisniger Unternehmen fehlte der quirligen Frau irgendwann die Herausforderung. Der Job in der Gemeinde erschien ihr geeignet, um ihrer Leidenschaft fürs Organisieren und ihrer Kommunikationsfreude Rechnung tragen zu können. „Ich hab mich einfach beworben und bin Runde um Runde weiter gekommen“, ist sie immer noch ein bisschen überrascht. Irgendwann durfte sie zum Probearbeiten kommen. „Dem Bürgermeister hat mein Kaffee geschmeckt“, kokettiert sie mit dem Klischee und zeigt ihr charakteristisches Lachen.

Zu besonderen Anlässen kostümiert auf Arbeit

Einen vernünftigen Kaffee zu kochen allein reicht selbstverständlich nicht. Als rechte Hand des Gemeindeoberhauptes koordiniert Denise Pönitz Termine, bereitet Besprechungen vor und nach, bearbeitet das Amtsblatt der Gemeinde, ist das Bindeglied zwischen dem Chef und den Ämtern. In ihrem Büro laufen die Fäden der Behörde zusammen. Diesen Job gut zu machen und immer professionell zu sein, ist der Mutter einer Tochter wichtig. Sich für die Arbeit einzusetzen und auch über den Dienst nach Vorschrift hinaus Einsatz zu zeigen, will sie der 13-Jährigen genauso vermitteln. „Ich sehe unsere Gemeinde als Firma. Dass die erfolgreich ist, daran ist jeder Mitarbeiter hier gleichermaßen beteiligt. Wir sind ein tolles Team. Und wir wollen für unsere Bürger und Gäste da sein.“

Zu besonderen Anlässen im Kostüm auf Arbeit zu kommen und so ein bisschen mehr „Leben in die Bude“ zu bringen, ist eine von Denise Pönitz leichtesten Übungen. Feste mit zu organisieren macht sie scheinbar auch mit Leichtigkeit. Irgendwann schlägt Denise Pönitz dem Chef vor, Ostrau auf Facebook erscheinen zu lassen. Inzwischen verfolgen 685 Follower das Treiben der Gemeinde im Netz. Auch einen eigenen Instagramkanal mit über 300 Abonnenten gibt es mittlerweile. „Als wir bei 200 angekommen waren, hab ich zum Chef gesagt, jetzt müssen wir aber anstoßen“, lacht Denise Pönitz, die mit ihren Aktionen einfach Aufmerksamkeit für die Gemeinde erwecken will, mit der sie sich selbst so stark identifiziert.

Am Wochenende für den Job auf Achse

Fast immer stößt sie bei Dirk Schilling mit ihren Vorschlägen auf offene Ohren. „Stillstand ist das Schlimmste, auch für ihn“, weiß sie. Anfang des Jahres startet Denise Pönitz ein Online-Ortsteilrätsel. „Ich hab festgestellt, dass ich selbst die Gemeinde mit allen ihren entlegenen Ecken noch gar nicht so richtig kenne.“ Also fährt sie jedes Wochenende in einen anderen Ortsteil, sucht nach Motiven und lässt die Bürger im Netz raten, wo sie sich gerade befindet. Von Januar bis Juli ist sie dafür auf Achse, oft muss die Familie mit ran, um sie bei ihren Anmoderationen zu filmen. Noch genau erinnert sie sich an den Auftakt: „Es war hundekalt, es lag Schnee und meine Tochter musste an der Eschke-Mühle hier in Ostrau bestimmt 20 Aufnahmen von mir machen, bis ich zufrieden und das Video im Kasten war.“ Ihre Tochter und ihr Freund unterstützen sie bei ihrem Tun. „Darüber bin ich sehr dankbar.“

So aktiv sie auch mit ihrer Person und ihrem Lachen für die Gemeinde wirbt – hinter die strahlende Fassade blicken lässt Denise Pönitz eher selten jemanden. „Eine Sekretärin, die eine Fleppe zieht, will doch keiner“, denkt sie sich. Dabei gibt es jeden Tag genug Momente, in denen sie mit sich kämpft. Und mit ihrem Körper. Nach mehreren Bandscheibenvorfällen und Operationen hat die früher sportlich so aktive Badmintonspielerin bis heute Einschränkungen zurückbehalten. Täglich Schmerzen, täglich Tabletten. Dass sie ständig in Bewegung zu sein scheint, liegt nicht nur an ihrem hibbeligen Wesen. Langes Sitzen und Stehen sind für Denise Pönitz eine Qual.

Die Menschen erreichen

Die Schmerztherapie gehört genauso zu Denise Pönitz’ Alltag wie der möglichst professionelle Auftritt in nahezu jeder beruflichen Situation. Der Job ist für sie auch Kompensation für Aktivitäten, an denen sie sonst vielleicht nicht mehr teilhaben kann. Sie ist gern die Sekretärin des Bürgermeisters. Und wenn sie mit ihren Posts im Netz erreicht, dass ein paar mehr Menschen sagen „Ach siehe da, Ostrau!“, wenn ein paar mehr Bürger denken „Oh wie cool, hier wohne ich!“, dann ist Denise Pönitz zufrieden. Wenn sie fürs Ostrauer Kartoffelfest mit den engagierten Stars und deren Management im Kontakt stehen kann, hat sie unheimlich Spaß daran. „Bei solchen Dingen gehe ich auf“, sagt sie und – lacht.

Von Manuela Engelmann-Bunk