Ostrauer Kalkwerke-Chef verstorben

Ostrau

Er hinterlässt sowohl beruflich als auch gesellschaftlich Spuren. Hans-Peter Dürasch ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Jahrelang leitete er die Geschicke der Ostrauer Kalkwerke als Geschäftsführer. Darüber hinaus trug er mit seiner 2011 gegründeten Hans-Peter-Dürasch-Stiftung einen großen Beitrag für das gesellschaftliche Leben in der Region, aber auch darüber hinaus, bei. So unterstützte die Stiftung Projekte aus Kunst, Kultur und Geschichte. Vor allem letztere lag ihm immer besonders am Herzen. Dass die Chronik von Noschkowitz zum 777. Geburstag des Ortes erscheinen konnte, war auch der Hans-Peter-Dürasch-Stiftung zu verdanken.

Von DAZ