Ostrauer Kindereinrichtungen im Lockdown

Ostrau

Eltern, deren Kinder in einer der Kindereinrichtungen der Gemeinde Ostrau betreut werden, müssen während des Lockdowns keine Elternbeiträge zahlen. Das gilt für diejenigen Eltern, die ihre Kinder zuhause lassen. Die Notbetreuung also nicht in Anspruch nehmen. Für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 17. Januar 2021 erfolgte daher kein Lastschrifteneinzug im Januar. Der Monatsbeitrag wird erstattet. Da die Kindereinrichtungen vorerst auch bis zum 14. Februar 2021 geschlossen bleiben, entfällt ein weiterer voller Monatsbeitrag für die Eltern. „Es wird daher auch im Februar 2021 keine Lastschrifteinzüge geben“, teilt der Bürgermeister mit.

Taggenaue Abrechnung

Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, bekommen eine taggenaue Abrechnung. Das heißt: Statt des vollen Monatsbeitrags zu zahlen, werden nur die Tage abgerechnet, an denen das Kind auch wirklich gebracht wurde. „Das soll für Eltern ein zusätzlicher Anreiz sein, ihre Kinder zuhause zu lassen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Diese Abrechnungen werden aber voraussichtlich erst im März beziehungsweise April in Angriff genommen. „Das ist ein riesiger Aufwand“, so Schilling.

Anzeige

50 Mal Notbetreuung

Aktuell liegen 70 Anmeldungen für die Notbetreuung vor. 50 Kinder werden tatsächlich gebracht. Das sind knapp 20 Prozent bei 265 Kindern, die für gewöhnlich in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Ostrau betreut werden. „Die Eltern bringen ihre Kinder wirklich nur, wenn es beruflich nicht anders zu lösen ist und niemand sonst bei der Betreuung unterstützen kann“, erklärt Kita-Leiterin Andrea Winkler. Trotzdem sind wesentlich mehr Kinder, die betreut werden, als im ersten Lockdown. Das liegt vor allem daran, dass mehr Berufe als systemrelevant, also auch mehr Eltern Anspruch auf Notbetreuung haben.

Video-Gruß nach Hause

Andrea Winkler und ihre Kolleginnen versuchen das beste aus der Situation zu machen. Die Kinder sind aufs ganze Haus verteilt, alle Erzieherinnen im Einsatz. Es ist ruhiger in den Häusern. Trotzdem wünschen sich Andrea Winkler und ihr Team, dass es bald wieder los geht. „Lieber gestern als heute“, sagt sie. Auch zu den Kindern, die zuhause betreut werden, halten die Erzieherinnen Kontakt. „Wir schicken Bastelaufgaben zu den Kindern nach Hause und drehen regelmäßig Videos“, so Winkler. Die Idee kam von den Erzieherinnen selbst. Aus jedem Haus gibt es eine Verantwortliche und die schicken den Kindern zuhause regelmäßig einen kleinen Video-Gruß. Mit dabei: Lieselotte, die zuckersüße Stoffpuppe. Ansonsten wird die Zeit in der Ostrauer Einrichtung auch genutzt, um ein wenig vorzurichten.

Größeres Verständnis

„Es ist einfacher als im ersten Lockdown“, schätzt Andrea Winkler die Situation in den Kindereinrichtungen ein. „Das Verständnis der Eltern ist größer. Sie gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Situation um. Es ist ein respektvolles Miteinander.“

Im Falle der Ostrauer Kindereinrichtungen steht einer schnellen Öffnung nichts mehr entgegen. „Der Plan für den eingeschränkten Regelbetrieb ist fertig“, so Winkler. Bürgermeister Dirk Schilling ergänzt: „Es wird dann wieder von 7 bis 16 Uhr geöffnet sein, um eine Neun-Stunden-Betreuung anzubieten. Eltern, die mit uns einen Betreuungsvertrag über zehn oder elf Stunden abgeschlossen haben, müssen dann auch nur die angebotenen neun Stunden bezahlen.“

Von Stephanie Helm