Ostrauer Marko Ullrich rebelliert bei „The Taste“

Ostrau

Beflügelt von der Liebe schwebte der Ostrauer Marko Ullrich am Mittwochabend in der TV-Kochshow „The Taste“ in die nächste Runde. Unspektakulär, aber solide sicherte er sich sein Weiterkommen. Das Motto der dritten Folge: Liebe. Marko Ullrich musste zum Thema „Heiratsantrag in Hamburg“ kochen. Dieses Mal mussten sogar zwei statt nur ein Löffel präsentiert werden, denn es gab zwei Gast-Juroren: Sarah Henke-Eckhardt und ihr Mann Christian Eckhardt. Beide dürfen sich Sterneköche nennen, er sogar gleich von zwei Sternen.

„Liebe geht durch den Magen“

Der Ostrauer entscheidet sich für Räucherall und Rinderfilet mit Erbsen, Proseccoperle, Tuile-Keks und Rote Beete. Seine Team-Chefin, die Starköchin Maria Groß, blieb skeptisch: „Willst du das immer noch mit dem Sekt machen? Ich hab kein gutes Gefühl.“ Ausgelutscht, abgeschmackt, 80er, lautet ihr Urteil. „Ist ja auch irgendwie süß, dass er denkt, mit so einem Rotz kannst du irgendjemanden beeindrucken.“ Für Marko Ullrich nur ein Grund mehr, daran festzuhalten. „Ich bin Rebell. Das ist mein Löffel. Ich bin hier und muss meine Authentizität verkaufen“, sagte der 36-Jährige selbstbewusst. „Im Leben werden immer Menschen zu dir kommen und dir von irgendwas abraten.“ Sein Plan, Maria Groß von seiner Kreation zu überzeugen, ging auf. „Ganz geiler Löffel“, urteilte sie noch mit vollem Mund. Sein Löffel ist es dann auch, den die Starköchin in die Entscheidung schickt. „Bist schon ein kleiner Angeber, hä?“, schmunzelt sie. Die beiden Gastjuroren geben sich ebenfalls begeistert: „Tolle Farbkombination. Filigran gearbeitet. Sehr schön ausgewogen. Schönes Mundgefühl. Schöner Schmelz. Schöne Textur.“

Ostrauer kocht sich in nächste Runde

Beim Solo-Kochen muss sich Marko Ullrich für zwei der sechs Zutaten entscheiden: Chili, Passionsfrucht, Miesepaste, Kaffee, unreife Mandeln und Morchel. Der Ostrauer entscheidet sich für Passionsfrucht und Morchel. „Das ist mal eine Herausforderung. Und ich finde, wer ein Risiko eingeht, darf auch mal verlieren.“

Kalbstatar mit Passionsfrucht, Fenchelsalat und Wantan mit Morchelfüllung richtet er am Ende auf seinem Löffel an. „Der Löffel ist super geil geworden“, urteilt er selbst. Starkoch Frank Rosin sieht das ähnlich: „Sehr schöner Löffel. Da ist love so was von in the air.“ Bei Maria Groß hielt sich die Begeisterung in Grenzen. „Bei mir ist der Geschmack nicht hängen geblieben.“

Auch wenn Marko Ullrich in dieser Folge nicht herausstach, ging es für ihn problemlos in die nächste Runde. Die läuft am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Von Stephanie Helm