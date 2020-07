Ostrauer Pfarrer Reinhard Mehnert nimmt Abschied: „Die Menschen sind nicht einfach“

Ostrau

Wenn Reinhard Mehnert auf eine Frage antwortet, dann ist es lange still bevor er etwas sagt. Er wählt seine Worte mit Bedacht. Es scheint, als würde er alles, was er antwortet, gedanklich vorformuliert. Und dann antwortet er und seine Worte haben Gewicht. Sie sind nicht daher gesagt. Wenn der 65-Jährige von seinem Leben erzählt, dann klingt das wahr und weise. Reinhard Mehnert ist Pfarrer – mehr als sein halbes Leben lang schon. Nun verabschiedet er sich nach 36 Jahren in den Ruhestand.

Ein Durchschnittschrist

Sein Theologiestudium in Berlin begann er einst, weil er mit etwas anderem abschloss. „Ich habe Schlosser gelernt, in der Landwirtschaft gearbeitet. Die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, haben mich geprägt. Mit Hilfe meines Glaubens konnte ich das verarbeiten“, erzählt der 65-Jährige, der in Schönberg bei Waldheim aufwuchs. Sein Vater war Landwirt, der Großvater auch. Beide waren sie im Kirchenvorstand. Sich selbst bezeichnet Reinhard Mehnert als Durchschnitts-Christ.

Angekommen

Im Jahr 1984 wurden er und seine Familie – nach langer Vakanzzeit, wie er sagt – in Ostrau aufgenommen. Von diesem Moment an ist er geblieben – 36 Jahre lang. „Ich hätte woanders hingehen können und vielleicht auch sollen. Zumindest hätte das der Landeskirchenvorstand gern gesehen.“ Doch er blieb, denn davon ist er überzeugt: „Es gab so viele Möglichkeiten, darin haben sich die Menschen verloren.“ Eine Beobachtung, die er in all den Jahren als Pfarrer machte. „Viele kommen bis zu ihrem Lebensende nicht bei sich an.“ Und er? Ist er angekommen? „Ja. Deswegen bin ich immer hier geblieben.“

Pfarramt als Familienaufgabe

In Ostrau lebte er mit seiner Frau und den vier Kindern – drei Söhne, eine Tochter. „Sie hat die Familie organisiert“, sagt er über seine Frau Karen. Sie blieb zuhause, kümmerte sich um Kinder und Eltern und „verwandelte den Garten hinterm Pfarrhaus in ein kleines Paradies“. Den jetzt aufgeben zu müssen, schmerzt die Familie.

Durch die vielen Sonntagsgottesdienste und die ständige Bereitschaft musste seine Familie oft auf ihn verzichten. „Wir haben das Pfarramt immer als Familienaufgabe verstanden. Anders wäre es nicht gegangen“, erzählt Reinhard Mehnert. Die Kinder sind von Anfang an mit dabei, wirken beim Krippenspiel mit. Die gemeinsamen Mahlzeiten aber, die waren der Familie heilig. Frühstück, Mittag, Kaffee und Abendbrot. Dann kam die Familie zusammen. Seine Kinder haben ihren Weg gefunden, sagt er. Enkelkinder wurden ihm auch geschenkt.

Neues Zuhause

Gemeinsame Urlaube erlebte die Familie im VW-Bus, umgebaut zum Camper. „Wir haben praktisch ganz Europa gesehen.“ Zu Spitzenzeiten schliefen sie zu sechst im Bus. Campingplätze sind nichts für die Familie. Sie schlafen in der Prärie, machen dort Halt, wo es ihnen gefällt.

Wann es das nächste Mal losgeht, weiß Reinhard Mehnert noch nicht. Erstmal gibt es wichtigeres zu tun. Die Familie baut am neuen Zuhause. Mit seinem Ruhestand müssen sie auch aus der Pfarrwohnung raus. In Zschaitz haben sie einen Bauernhof gekauft. Einmal Landwirt, immer Landwirt.

Wie ein Bauer

So habe er auch sein Amt als Pfarrer geführt, sagt Reinhard Mehnert. Wie ein Bauer. „Selbstständig. Eigenverantwortlich. Nicht immer im Einklang mit meiner Kirche.“ Und weiter: „Wir Menschen sind nicht einfach.“ Und damit schließt er sich nicht aus. Er weiß, dass er manchmal unbequem sein kann. Immer wieder spricht er beim Landeskirchenvorstand an, was in seinen Augen schief läuft. Die weitreichenden Umstrukturierungen 1999 zum Beispiel. Damals musste Reinhard Mehnert vier Pfarrstellen zusätzlich übernehmen. Mochau, Beicha, Zschaitz und Jahna. Und damit fielen 53 Dörfer in seine Verantwortung. Bis heute ist das so geblieben. „Das wurde uns aufs Auge gedrückt, aber nicht erklärt, wie es geht.“ Viele Dinge, die die Arbeit eines Pfarrers ausmachen, mussten beerdigt werden. Die Kinder- und Jugendarbeit ist so ein Opfer. „Dadurch ist ein Stück Gemeindeleben gestorben“, so der 65-Jährige. Er sagt, dass das bedrückt, aber nicht frustriert.

„Das macht müde“

Sein Abschied bedeutet für ihn auch, loslassen können. Durchatmen. Er hatte viele Baustellen zu beackern, eine Menge, worum er sich kümmern musste. Durch die Fülle an Aufgaben konnte vieles nicht zu Ende gebracht werden. „Das macht müde“, sagt er.

Trotz aller Hindernisse, aller fordernden Aufgaben, ist Reinhard Mehnert heute dankbar. „Ich durfte hier in großer Freiheit und Eigenverantwortung leben und arbeiten.“ Was nach ihm kommt, weiß er nicht. Bis auf Weiteres hält der Döbelner Pfarrer Lutz Behrisch die Zügel in den Händen. Seine Mitarbeiter hat Reinhard Mehnert in all seine Geheimnisse eingeweiht. Vieles hat er selbst erledigt. Jetzt müssen es seine Mitarbeiter tun.

Auf Gott vertrauen

Auch wenn der 65-Jährige sein Wirken als Pfarrer beendet, gänzlich den Rücken kehren wird er seiner Kirche nicht. „Mein Leben als Pfarrer geht zu Ende, das als Kirchgemeindeglied geht weiter.“ Gottesdienste wird er aber keine mehr halten. „Das ist vorbei.“ Nur die Konfirmation, die aufgrund der Corona-Krise verschoben werden musste, macht er noch. Das hat er den jungen Menschen versprochen.

„Wegen der Corona-Krise sind wir ein Stück auseinander gerückt“, sagt Reinhard Mehnert über die vergangenen Wochen. Er erlebte ganz unterschiedliche Reaktionen der Menschen. Manche waren panisch, andere verantwortungsbewusst, aber locker. Letzteres trifft auch auf ihn selbst zu. „Was passiert, passiert“, sagt er. Er vertraut auf Gott. Das tat er immer.

Info: Der Abschieds-Gottesdienst von Pfarrer Reinhard Mehnert findet am Sonntag, 5. Juli, um 14 Uhr, in der Ostrauer Kirche statt.

Von Stephanie Helm