Ostrauer Schulgarten wird Domizil für Bienen

Ostrau

Es summt und brummt auf dem Gelände der Grundschule in Ostrau. Und für die Jungen und Mädchen gibt es künftig richtig was zu entdecken. Die Grundschule hat jetzt eine Insektenhotel. Das steht erst ein paar Tage und doch fühlen sich Bienen und Hummeln dort schon mehr als wohl. Zumindest schwirren die Tiere schon emsig um ihr neues Domizil herum.

Envia unterstützt Projekt

Möglich gemacht hat das Eneergieversorger enviaM. Das Unternehmen stellte 500 Euro für das Projekt zur Verfügung. Schulleiterin Angela Jurczyk hatte schon lange den Wunsch, den Bienen und Hummeln ein Zuhause auf dem Schulgelände bieten zu können. Ursprünglich war der Plan, eine Blumenwiese anzulegen. Das Geld dafür wollte sie mit den Eltern gemeinsam sammeln. Doch dann kam die Corona-Krise. „Ich wollte die Eltern in so einer ungewissen Zeit nicht um Geld bitten“, sagt die Schulleiterin. Sie verschob das Thema.

Standort bewusst gewählt

Doch als vor knapp einem Jahr das Angebot des Energieversorgers kam, konnte Angela Jurczyk ihre Vorstellungen doch noch in die Realität umsetzen. Schon im März kaufte die Schule das Insektenhotel, aber das Wetter spielte noch nicht mit. Jetzt konnte Hausmeister Tom Kunath das neue Bienen-Domizil endlich aufbauen. „Der Standort ist nicht zufällig gewählt“, sagt Angela Jurczyk.

Gleich neben dem kleinen Teich, im oberen Teil des Schulgeländes, steht das Insektenhotel jetzt. „Das ist unser kleines Biotop“, sagt die Schulleiterin. Durch den Teich ist das Areal sowieso eingezäunt, jetzt können dort auch Bienen und Hummeln in aller Ruhe umher schwirren. „Wir haben es weit genug vom Zaun entfernt gestellt, damit nichts passiert. Trotzdem haben die Kinder einen guten Blick darauf“, weiß Angela Jurczyk.

Ein Hochbeet für jede Schulklasse

Gleich nebenan stehen die fünf Hochbeete. Alles zusammen bildet den Schulgarten der Ostrauer Grundschule. Im Sachunterricht lernen die Jungen und Mädchen nicht nur theoretisch, sondern vor allem auch praktisch. „Eigentlich kümmert sich jede Klasse um ein Hochbeet“, sagt Angela Jurczyk. Deshalb soll schon bald ein sechstes angeschafft werden – für die sechs Klassen, die es aktuell an der Grundschule gibt. Dort wachsen Kräuter, aber auch Gemüse.

Schüler pflanzen Gemüse

Je nachdem, was im Unterricht gerade behandelt wird, pflanzen die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrern Bohnen, Kartoffeln oder beispielsweise Zwiebeln. „Das ist richtig schön, wenn man sieht, wie die Kinder die Pflanzenwelt entdecken und auch in den Pausen nachgucken, ob schon was gewachsen ist“, freut sich die Schulleiterin. Ihr liegt viel daran, dass der Schulgartenunterricht nicht hinten runter fällt. „Ich finde es wichtig, dass unsere Schüler für einen guten Umgang mit der Natur und deren Schutz sensibilisiert werden“, sagt sie. Das Insektenhotel ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Schon bald bekommt die Grundschule einen Schuppen für ihren Schulgarten. Dort sollen dann alle Gerätschaften untergebracht werden, die man beim Gärtnern so benötigt. Die Gemeinde gab für die Anschaffung schon grünes Licht.

Von Stephanie Helm