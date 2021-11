Ostrauer Skatepark: Förderzusage da, Imagefilm fertig

Ostrau/Döbeln

Der strahlende Sonnenschein zeugt davon: Der kleine Werbefilm für den Ostrauer Skatepark wurde im Spätsommer, Ende September, gedreht. Die sommerlichen Temperaturen sind zwar weg, der Film aber bleibt. Johannes Gersten, Witiko Dietrich und Lajo Guß haben den Spot fertiggestellt. Ursprünglich sollte der Film etwa zwei Minuten lang werden. Am Ende ist er doppelt so lang geworden. Witiko Dietrich macht gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Döbelner Treibhausverein. Das dort angesiedelte Medienprojekt Spektrum3000 nahm sich der Sache an. Schon beim Filmdreh in Ostrau war Witiko Dietrich mit dabei. Bei all den anderen Arbeiten, die im Nachhinein anstanden, wirkte er mit.

Zwei Wochen saßen er und seine Mitstreiter anschließend an dem kurzen Film. Eine Dreiviertelstunde Material, Drohnenaufnahmen und die Aufnahmen vom Konkordiapark in Chemnitz, der als Vorbild dient, standen am Ende zur Verfügung. Einen ganzen Tag lang waren die Macher hinter dem Video im September in Ostrau unterwegs. Aus den einzelnen Sequenzen, darunter Interviews und Aufnahmen vom künftigen Gelände auf dem der Skatepark einmal stehen soll, machten Witiko Dietrich und sein Team ein großes Ganzes.

„Das Feintuning hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen“, weiß er. Immer mal wieder führten sie den Film in den Reihen der Treibhausvereinsmitglieder vor. Immer mal wieder kamen neue Impulse, Änderungswünsche und andere Sichtweisen. Stück für Stück näherten sich die Leute von Spektrum3000 so dem fertigen Film an. Apropos Schnitt. „Dort haben wir gemerkt, dass wir mehr als zwei Minuten brauchen, um die Message richtig rüberzubringen.“

Im Film kommt neben Initiatorin Jenny Leisker auch Bürgermeister Dirk Schilling zu Wort. Und beide hatten richtig was zu sagen. „Deren Aussagen hätten wir nicht so hart schneiden können, also haben wir den Film lieber ein bisschen länger gemacht“, sagt Witiko Dietrich. Zu sehen ist der Spot, der vor allem weitere Spenden akquirieren soll, jetzt erstmal bei Youtube. Auf dem Kanal des Treibhausvereins wurde er vor wenigen Tagen veröffentlicht. Von dort soll er den Weg nach draußen in die Welt finden.

Videodreh für den Skaterpark in Ostrau: Jenny Leisker (rechts) und Juliane Meinhold vor der Kamera. Quelle: René Helm

Währenddessen liegt ein Fördermittelantrag über 250.000 Euro beim Leader-Regionalmanagement. Ganz taufrisch sind die gute Nachrichten, die Bürgermeister Dirk Schilling am späten Dienstagnachmittag aus dem Büro des Leader-Regionalmanagements bekommen hat. „Wir haben für unseren Skatepark ein positives Votum bekommen. Die beantragten 250.000 Euro werden bereitgestellt und unsere Maßnahme als förderfähig erachtet“, so Schilling. Ist der offizielle Bescheid da, gehen die Unterlagen ans Landratsamt. Wird dort grünes Licht gegeben – und davon ist auszugehen – kann die Ausschreibung der Arbeiten beginnen. Dirk Schilling: „Wir wollen im Frühjahr loslegen.“ Dann entsteht im Ostrauer Gewerbegebiet, unweit des Biotops, ein Skatepark. Wo die Kids mit ihren Rollern, Inline-Skates, Skateboards und Fahrrädern jeder Art abhängen können.

Mit Dirk Schilling hatte Initiatorin Jenny Leisker von Anfang an einen Verbündeten an ihrer Seite. Das Gemeindeoberhaupt trat auch für den Werbefilm vor die Kamera. Dafür schaute das kleine Filmteam im September im Rathaus vorbei. Schilling schwärmt im Spot vom Projekt. „Wir als Gemeinde sind sehr dankbar, dass wir diese Idee aufgreifen und umsetzen können“, sagt er. Der Bürgermeister wirbt im Film ebenfalls um Spenden. „Jede finanzielle Unterstützung hilft uns dabei, das Projekt umzusetzen und Wünsche, die über die Planung hinausgehen, zu erfüllen.“

Hinweis: Wer für den Skatepark in Ostrau spenden möchte, kann das auf dem Konto der Gemeinde Ostrau (IBAN: DE43 8605 5462 0036 9500 01) bei der Kreissparkasse Döbeln tun. Wichtig: Als Spendenzweck „Skatepark Ostrau“ angeben. Zudem bekommt jeder Spender eine Spendenquittung, die steuerlich geltend gemacht werden kann.

Von Stephanie Helm