Ostrauer Tierheim ist ein Zuhause für die, die keins mehr haben

Ostrau

Was mit zwei Leuten begann, ist heute eine ganze Familie, viele Mitstreiter und ehrenamtliche Helfer – das Tierheim „Wiesengrund“ in Ostrau feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Im Juni 1991 wurde der Tierschutzverein gegründet. Ein paar Monate später, im September des selben Jahres, öffnete das Tierheim erstmals seine Tore. Dr. Bernd Schurig, dem die dort ansässige Tierarztpraxis samt Gelände gehörte, war dafür der Wegbereiter. Mittlerweile hat jemand anderes die Tierarztpraxis übernommen und der Tierschutzverein einen Teil des Geländes gekauft.

Anfangs war alles improvisierter

Eine der ersten Mitarbeiterinnen damals war Petra Franz-Bohn. Sie ist auch heute noch im Verein aktiv und sorgt dafür, dass auch künftige Generationen ein Herz für Tiere haben. Sie leitet die „Tierschutzkids“, eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die sich regelmäßig im Tierheim treffen. Damals, vor fast genau 30 Jahren, starteten sie und ein weiterer Kollege zwar schon auf dem jetzigen Gelände des Tierheims. Doch am Anfang war alles improvisierter, spartanischer. Denn da, wo jetzt Katzen, Hunde und alle anderen Tiere ein Zuhause finden, waren vorher mal Gänse-Mast, Werkstatt und Bauhof untergebracht. „Dort musste erst einmal alles entrümpelt werden“, erinnert sich Petra Franz-Bohn. „Anfangs hatten wir nur Räume, noch keine Zwinger.“

Petra Franz-Bohn gibt ihr Wissen und ihre Hingabe an kleine Tierfreunde weiter. Die Tierschutzkids sind die Kindergruppe des Ostrauer Tierheims. Quelle: Sven Bartsch

An den allerersten Hund im Ostrauer Tierheim erinnert sich Petra Franz-Bohn noch gut. Axel, ein schwarzer Spitz, kam aus schlechter Haltung, wurde nicht mehr gebraucht und deshalb im Tierheim abgegeben. „Er begrüßte uns mit einem tiefen Knurren“, erinnert sie sich. „Ich sehe uns noch heute mit Leberwurstbroten im Zwinger sitzen, um das Vertrauen des Hundes zu gewinnen. Irgendwann siegte die Neugierde und der Vierbeiner näherte sich. Es dauerte lange Zeit, bis er auch anderen Menschen vertraute und schließlich vermittelt werden konnte.“

Nach etwa einem Jahr stieß Marlies Przybilla dazu. Sie übernahm den Chefposten – und sollte ihn auch heute, 30 Jahre später, noch immer inne haben. Es war der Startschuss, von da an ging‘s richtig los. „Wir erlebten jeden Tag neue verrückte Dinge“, erinnert sich Petra Franz-Bohn. Oft kamen Fundtier-Anrufe. Das Amt nutzte die Dienste des Ostrauer Tierheims ebenfalls reichlich. „Unser erstes Auto, um Fundtiere oder Spenden abzuholen, war ein Trabi-Kombi.“ Eines Tages kam aus Riesa ein Anruf. Jemand wollte eine Palette mit großen Hundefutterbüchsen spenden. Die beiden Frauen fuhren los, wollten sie die Futterspenden doch um keinen Preis verschmähen. Mit dem Trabi – bis unters Dach gefüllt mit Hundefutter – und Achsen am Limit fuhren sie zurück nach Ostrau. „Die Polizei hätte uns nicht anhalten dürfen“, kann Petra Franz-Bohn heute darüber lachen. Tiere aufnehmen, die kein Zuhause haben – das macht das Tierheim auch heute noch. „Wir weisen kein Tier ab“, sagt Marlies Przybilla entschlossen.

Reden, appellieren, kastrieren

Die Arbeit im Tierheim, sie hat nicht nur was mit niedlichen Hundewelpen und glücklichen Familienzusammenführungen zu tun. Kranke Katzen, ausgesetzte Hunde, Besitzer am Limit. „Wir führen auch die immer gleichen Diskussionen“, sagt die Tierheim-Chefin. „Seit 30 Jahren sagen wir den Leuten, sie sollen ihre Katzen kastrieren lassen.“ Doch es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Besitzer fühlen sich nicht in der Verantwortung, schaffen die kleinen Kitten ins Tierheim – hier, kümmert euch mal drum. „Jedes Jahr im Herbst wissen wir, dass eine Welle kleiner Katzen zu uns kommt.“ Dagegen tun können die Tierheimmitarbeiter nichts. Nur reden, appellieren und kastrieren. „Jede Katze, die zu uns kommt, wird kastriert. Finanziell kommen wir da aber an unsere Grenzen. Die Fördermittel, die wir bekommen, reichen da nicht.“ Dass die Regierung jetzt nachjustieren und den Tierheimen mehr Geld zur Verfügung stellen will, ist überfällig.

Doch Marlies Przybilla hat keine Wahl. Auch wenn das Geld knapp ist, wollen die Tiere versorgt werden. Es muss weitergehen. Immer. Damit das Tierheim nicht völlig überlastet wird, müssen die beherbergten Tiere schnell wieder vermittelt werden. Das funktioniert in Ostrau viel über Mundpropaganda, aber auch über die Homepage des Tierheims. Regelmäßig ist auch MDR-Moderatorin Uta Bresan in Ostrau. Mit ihrer Sendung „Tierisch, tierisch“ kommt sie seit 1994 mindestens aller zwei Jahre, meistens sogar öfter, manchmal sogar mehrmals im Jahr zu Besuch. „Das ist schon so was wie Familie“, sagt Marlies Przybilla.

Uta Bresan kommt mit ihrer MDR-Sendung „Tierisch, tierisch“ seit 1994 in das Ostrauer Tierheim. Hier war sie 1998 da, im Gespräch mit Marlies Przybilla (rechts). Quelle: Privat

An die 100 Leute gehören zum Tierschutzverein. Ein harter Kern wuppt die Geschäfte im Tierheim. Dieses Jahr durfte Marlies Przybilla wieder jemanden einstellen, der im Tierheim sein Freiwilliges Ökologisches Jahr macht. „Früher hatten wir immer junge Leute bei uns, doch zuletzt haben wir dafür keine Zusage mehr bekommen. Mit Annalena Meier ist die Stelle jetzt wieder besetzt. Sie darf sich in ihrer Zeit im Tierheim um Therapiehund Uta kümmern. Jede zusätzliche Hand wird im Tierheim auch gebraucht. Das Einzugsgebiet ist groß und erstreckt sich nicht nur über den Landkreis Mittelsachsen, sondern weiter bis nach Nordsachsen, Meißen und Riesa. Um die 800 Tiere stranden in einem gewöhnlichen Jahr im Ostrauer Tierheim. Kapazität hat das Tierheim zur gleichen Zeit für etwa 30 Hunde, 40 Katzen, 20 Kleintiere. Hinzu kommen noch 18 Ausläufe für die Tiere.

Ganz Ostrau roch nach Bock

Wenn es auch die meisten sind, aber nicht nur Hunde und Katzen stranden in der Ostrauer Einrichtung. Auch Hängebauchschweine, Schafe, Schwäne, Hühner, Rehkitze, Kälbchen und sogar Pferde fanden bei Marlies Przybilla und ihren Mitstreitern schon Unterschlupf.

Vor vielen, vielen Jahren mussten auch mal drei Ziegen von den Tierheimmitarbeitern gerettet werden. Damals kam ein Anruf aus Jahna: „Hier laufen schon länger Ziegen frei herum. Die Besitzer sind in die alten Bundesländer abgehauen.“ Das war 1992. Die Tierheim-Mitarbeiter machten sich auf den Weg, um die drei Streuner in Sicherheit zu bringen. Nach langem Kampf konnten sie den unkastrierten Bock und zwei Ziegen schließlich einfangen und mitnehmen. „Eine der beiden Ziegen konnten wir gleich vermitteln, die andere und der Ziegenbock blieben und bekamen die Namen Stinki und Lisel.“ Was anfangs noch keiner wusste: Lisel war tragend. Sie brachte schließlich Romeo und Julchen zur Welt. „14 und 16 Jahre alt sind die beiden schließlich bei uns im Tierheim geworden“, so Petra Franz-Bohn. „An Stinki können die Nachbar sich bestimmt heute noch erinnern. Ich glaube, ganz Ostrau roch nach Bock“, lacht sie. Aber Ziegenbock Stinki hatte seine Verehrerinnen: Bauern aus der Umgebung kamen viele Jahre zum Decken. Bis heute gibt es Ziegen im Ostrauer Tierheim. Erst vor wenigen Monaten gab es Nachwuchs. Auch die zwei kleinen Ziegen dürfen bleiben. „Sie helfen uns, das Gras kurz zu halten“, sagt Marlies Przybilla.

Gelbhaubenkakadu Jacku lebt seit 1995 im Ostrauer Tierheim. Mit der Tierheimchefin erledigt er gemeinsam die Büroarbeit. Das heißt: Sie arbeitet, er knabbert. Quelle: Dirk Hunger

Fast schon zum Inventar des Tierheims gehört Jacku. Der Gelbhaubenkakadu lebt seit 1995 in Ostrau. Dort begrüßt er jeden, der an seinem Käfig vorbeikommt. „Hallo. Hallo. Na, wer bist denn duuuu?“ Weil er von Menschen mit der Hand aufgezogen wurde, ist er sehr anhänglich. Eigentlich braucht er immer jemanden um sich. „Wir sind die achten Besitzer“, weiß Marlies Przybilla. Vermittelt werden sollte er nie. Er bleibt. Manchmal darf er raus. Dann nimmt ihn die Tierheimchefin mit ins Büro, während sie all den anfallenden Bürokram erledigt. Dabei knabbert er jedes Blatt Papier an, was er zu fassen bekommt.

Einmal Ruhestand und zurück

Spätestens im nächsten Jahr will Marlies Przybilla den Chefposten abgeben. Den Versuch wagte sie schon einmal. Vor zwei Jahren gab sie das Zepter an ihre langjährige Stellvertreterin ab, wollte selbst etwas kürzer treten. Ein Jahr lang genoss sie den Ruhestand, seit diesem Jahr ist Marlies Przybilla wieder zurück und Chefin des Tierheims. „Ich hab gesehen, dass es Probleme gibt“, erzählte sie bei ihrer Rückkehr, ohne konkret zu werden. „Ich habe das Tierheim gemeinsam mit meinem Mann aufgebaut. Ich konnte nicht einfach zusehen und musste einschreiten.“ Sie weiß, dass ihre Nachfolgerin es nicht leicht hatte. „All die Beziehungen, die ich mir über Jahre aufgebaut habe – das holt man nicht einfach so auf“, sagt die 65-Jährige. „Wir hätten ein bisschen eher eingreifen sollen.“ Als ihre Nachfolgerin eine andere Stelle in Aussicht hat, greift sie zu. Und plötzlich findet sich Marlies Przybilla auf ihrem alten Posten wieder. Dass sie da hingehört, wissen alle. Sie weiß es auch. Das Ostrauer Tierheim ist ihr Leben. Seit 30 Jahren schon.

Von Stephanie Helm