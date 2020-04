Ostrauer Tierheimfest abgesagt

Ostrau

Schweren Herzens sagt das Tierheim „ Wiesengrund“ in Ostrau das diesjährige Tierheimfest ab. Eigentlich sollte die Veranstaltung am 16. Mai stattfinden. Doch weil niemand weiß, wann die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben werden, ziehen die Tierheimmitarbeiter lieber jetzt schon die Reißleine. „Wir wissen gar nicht, wie es weiter geht. Und selbst wenn die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden: Wer weiß, ob die Bürger dann schon bereit sind, wieder unter Menschen zu gehen“, erklärt Carmen Posner. „Das Virus verschwindet ja nicht von einem auf den anderen Tag.“ Die Tierheimmitarbeiterin denkt, dass die Bürger keinen Nerv dafür haben, sich auf einem Fest zu vergnügen und dabei die Angst im Nacken haben.

Mühe und Aufwand umsonst

Carmen Posner bedauert wie viele ihrer Mitstreiter die Entscheidung. „Wir haben lange darüber nachgedacht, aber es ist vorhersehbar, dass der Besucherstrom nicht besonders groß sein wird. Dann wären all die Mühe und der Aufwand umsonst gewesen.“ Dabei waren die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen. „Das Programm stand, aber der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass es so am besten ist.“ Das Tierheimfest findet somit erst im nächsten Jahr statt.

Vermittlung weiter möglich

Seit mehr als einer Woche hat das Tierheim „ Wiesengrund“ in Ostrau auch für Besucher geschlossen. „Nicht nur das – auch unsere Gassigänger dürfen nicht mehr kommen“, erklärt Carmen Posner. Gerade am Wochenende, wenn das Wetter noch dazu schön ist, kamen viele Besucher ins Tierheim. „Das können wir jetzt nicht mehr verantworten.“ Trotzdem bleibt die Möglichkeit, einem Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause schenken. „Wenn Interesse an einem Tier besteht, kann mit uns Rücksprache gehalten und ein Termin ausgemacht werden“, so die Tierheimmitarbeiterin. Auf der Internetseite des Tierheims werden die Tiere, die neue Besitzer suchen, vorgestellt. „Das halten wir auf dem neusten Stand.“ Zehn Hunde warten zur Zeit beispielsweise, dass sich jemand auf den ersten Blick in sie verliebt.

Info: Das Tierheim „ Wiesengrund“ in Ostrau ist unter der Telefonnummer 034324/21 863 zu erreichen.

Von Stephanie Helm