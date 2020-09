Ostrauer Tierschutzkids: Neustart nach Corona-Zwangspause

Ostrau

Als im März die ersten Corona-Beschränkungen die Runde machten, bedeutete das auch für die Tierschutzkids des Ostrauer Tierheims eine Zwangspause. Petra Franz-Bohn leitet die Gruppe, in der sie Kindern die Welt der Tiere näher bringt. Wie führe ich einen Hund? Wie nähere ich mich dem Tier an? Und welche unterschiedlichen Arten von Gebissen gibt es eigentlich? Auf jede Frage hat Petra Franz-Bohn eine Antwort. Für jedes Treffen ein neues, spannendes Thema vorbereitet.

Kontakt über WhatsApp

Weil keine Treffen stattfinden durften, hielt sie in den vergangenen Monaten zumindest per WhatsApp Kontakt zu den Eltern ihrer Schützlinge. Dort gab sie Tipps und Anregungen. Im Juli gab es schließlich ein erstes vorsichtiges Treffen – unter freiem Himmel und mit ausreichend Abstand. Jetzt, ganz allmählich, soll wieder so etwas wie Normalität einkehren. „Wir treffen uns jetzt einmal im Monat, das nächste Mal am 19. Oktober“, sagt Petra Franz-Bohn.

Anzeige

Ein statt zwei Treffen

Bisher gab es zwei Treffen im Monat, immer im zweiwöchigen Wechsel. „Ich habe die Gruppe je nach Alter aufgeteilt. An einem Termin habe ich mich mit den Jüngeren getroffen, am anderen waren die Älteren dran“, erklärt die Leiterin. Die Jüngsten sind mittlerweile frisch gebackene Schulkinder. Zudem ist Petra Franz-Bohn mittlerweile beruflich deutlich mehr eingespannt. „Deshalb gibt es jetzt eine Gruppe mit einem Termin im Monat.“

Tiere im Herbst

Am 19. Oktober in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr werden sich die derzeit elf Jungen und Mädchen zum ersten Mal in neuer Formation im Tierheim in Ostrau treffen. Das Thema soll sich, passend zur Jahreszeit, rund um Tiere im Herbst drehen. Im besten Fall spielt das Wetter mit und der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite. Dann kann das Treffen vielleicht sogar draußen stattfinden. Ansonsten steht den Tierschutzkids aber immer auch der Container auf dem Tierheim-Gelände als Domizil zur Verfügung.

Wer bei den Tierschutzkids dabei sein möchte oder Fragen hat, kann sich an Petra Franz-Bohn unter der Telefonnummer 0172/59 88 923 melden.

Von Stephanie Helm