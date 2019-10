Ostrauer kocht sich in nächste Runde

Ostrau

Jetzt geht’s richtig zur Sache: In der zweiten Folge der Sat.1-Fernsehshow „The Taste“ am Mittwochabend kochten die Kandidaten in zwei Runden um den Einzug in die nächste Runde. Wieder mit dabei: der Ostrauer Marko Ullrich. Und so viel sei verraten: Er überzeugte auf ganzer Linie.

Begonnen wurde mit dem Team-Kochen. In der ersten Folge wählte Star-Köchin Maria Groß den Ostrauer, der mittlerweile in Stauchitz wohnt, in ihr Team. Aufgabenstellung diesmal: Ein Gericht zum Thema „ Amerika“. Eine Komponente war dabei vorgegeben: Eine Honig-Senf-Soße musste mit auf den Löffel. Der 36-Jährige gab sich gleich zu Beginn selbstbewusst. „Ich nehme im Team die Rolle des Küchenchefs an“, sagte er. Auf seinem Löffel kreierte er Stubenkükenbrust mit Kürbis, Mais, Salzkaramell-Popcorn und eben Honig-Senf-Soße. Star-Köchin Maria Groß musste nach den 60 Minuten Kochzeit eine Entscheidung treffen. Welchen der Löffel ihrer vier Kandidaten schickt sie ins Rennen, um Sterne-Koch Björn Swanson zu überzeugen. Und tatsächlich, sie entschied sich für den Löffel von Marko Ullrich. Der riss im Hintergrund die Hände in die Luft – vor Freude.

Erster Stern für Marko Ullrich

Dann hieß es noch einmal zittern, als Experte Björn Swanson den Löffel verkostete. Doch: „Sensationell. Sehr gut. Anfangs überraschend, weil viel Süße durch den Honig dabei ist. Das trifft genau meine Vorstellung. Sehr frisch, sehr knackig, tolle Texturen. Ausgezeichnet. Vom ersten Bissen an sensationell“, kam der Sternekoch ins Schwärmen. Am Ende gewann der Ostrauer die Runde und durfte sich über den ersten Stern der Staffel freuen. Gleichzeitig schaffte er es dadurch direkt in die nächste Runde. „Das war super cool. Da stehste da und kriegst den ersten Stern der Staffel“, sächselte der 36-Jährige in die Kamera.

Als nächstes stand für die Kandidaten das Solo-Kochen auf dem Plan. Wieder 60 Minuten Zeit, für Marko Ullrich um Längen entspannter. Der Einzug in die nächste Runde war ihm ja sicher. Sein Ehrgeiz aber war ungebrochen. „Mein Tagesziel sind drei Sterne“, sagte er. Unter dem Hauptthema „ Amerika“ ging es ans Werk. Mindestens eine von drei vorgegeben Zutaten mussten verwendet werden: Mais, Cranberrys, Kohl. Marko Ullrich kochte Kalbs Onglet mit Cranberry-Gelee, Cranberry-Sauce, Weißkrautsalat, Staudensellerie und Tortillachip. Sternekoch Björn Swanson kostete zwischendurch beim Ostrauer. „Geil“, sagte der. „Geil? Supergeil. Ich werde hier noch rot irgendwann“, freute sich der 36-Jährige.

Mit seinem Löffel war Marko Ullrich am Ende sehr zufrieden. „Ich bin positiv, dass das was wird“, sagte er.

Maria Groß ist nicht verliebt

Die Jury um die vier prominenten Star-Köche Frank Rosin, Alexander Herrmann, Maria Groß und Tim Raue verkosteten die Löffel der Kandidaten. „Schön aufgebaut. Da ist einer ganz schlau“, urteilte Frank Rosin über das Kochergebnis des Ostrauers. Alexander Herrmann: „Es war so schön. Nur das Rind hätte von der Garstufe mehr haben können.“ Maria Groß, wünschte sich mehr Mut im Umgang mit dem Kraut. „Verliebt bin ich jetzt nicht.“ Am Ende der Runde setzte sich ein anderer Kandidat durch und ergatterte den Stern. Für Marko Ullrich nur halb so schlimm. In der nächsten Runde ist er wieder mit dabei.

Die nächste Folge wird am Mittwoch, 16. Oktober, 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt.

Von Stephanie Helm