Ostrauerin filmt entblößte Tochter – und schickt die Bilder ins Gefängnis

Ostrau/Berlin

Fünf Minuten und 16 Sekunden lang ist das Video, dass die Angeklagte Katja L.* von ihrer fünfjährigen Tochter aufzeichnet. Es zeigt das Mädchen nur mit einer durchsichtigen Strumpfhose bekleidet. Einzelne Sequenzen des Videos zeigen den entblößten Intimbereich des Kindes. Während des Films gibt die Mutter ihrer Tochter Anweisungen. Anschließend schickt sie das Video einem Mann, den sie noch nie gesehen hat. Die 31-jährige Katja L. aus Ostrau ist deshalb wegen des Herstellens und Verbreitens kinderpornografischer Schriften am Amtsgericht Döbeln angeklagt.

Freizügige Kontaktbörse

Mit dem Mann, dem sie das Video ihrer Tochter schickte, chattete sie auf „Jappy“. Eine Online-Plattform, die als freizügige Kontaktbörse verrufen ist. Der heute 46-Jährige saß da schon im Gefängnis in Berlin. Er speichert das Video sowie 50 bis 60 weitere Fotos und Videos auf seinem Handy. Dafür legte er extra einen Ordner mit dem Namen „Katja“ an.

Wenig später findet ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Tegel das Handy. Weil er darauf das Video des fünfjährigen Mädchens findet, wird das Landeskriminalamt eingeschalten. Über die Handynummer und einer anschließenden Telefonüberwachung kommt man Katja L. auf die Spur. Zuvor vernimmt ein Kriminalhauptkommissar den 46-Jährigen, dem die Angeklagte das Video schickte. „Er hat mir erzählt, dass er auf Strumpfhosen steht und dazu masturbiert“, sagte der Beamte aus. Zwar sei das Video des Kindes in spielerischem Charakter entstanden („Das Kind wurde nicht gezwungen“), jedoch sei es ohne Zweifel sexualisiert. „Der Fokus der Kamera lag auf dem Schritt des Kindes“, so der Beamte.

Sie wurde manipuliert

Auch der in der JVA Tegel inhaftierte 46-Jährige war zum Prozess geladen. Er wurde bereits verurteilt. Er sagte aus, er habe die Angeklagte manipuliert und sie dazu gedrängt, Fotos von sich selbst und der Tochter zu schicken. „Ich war die treibende Kraft“, sagte er. Auf der Online-Plattform meldete er sich mit diversen Fake-Profilen an. Jedes Mal gab er sich als jemand anderes aus. So lernte er Katja L. kennen. Irgendwann reichten Fotos nicht mehr aus. Er forderte die Angeklagte auf, ein Video von ihrer Tochter zu drehen. Sie tat es. „Ich schäme mich“, sagt der 46-Jährige heute. Als er mit dem Handy erwischt wurde, war das gleichzeitig auch das Ende der Chat-Beziehung zwischen ihm und Katja L. Mehr als drei Jahre ist das jetzt her.

„Wir haben Laufsteg gespielt“

Die 31-jährige Ostrauerin, die als Produktionshelferin arbeitet, bestritt im Prozess zuerst, das Video verschickt zu haben. „Meine Tochter und ich haben die Bilder und das Video gemacht. Aber das war nur ein Rollenspiel. Wir haben Laufsteg gespielt“, sagt sie. Wie das Video auf das Handy eines in der JVA Tegel Inhaftierten gelangte, konnte sie nicht erklären. Erst nachdem das Gericht die beiden Zeugen gehört hatte und die Sichtung des Videos bevorstand, beriet sich die Angeklagte mit ihrem Verteidiger, dem Döbelner Rechtsanwalt Ulrich Eppinger. Schließlich räumte sie die Tatvorwürfe ein.

Geldstrafe statt Gefängnis

Richterin Nancy Weiß verurteilte die 31-Jährige zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 25 Euro, also insgesamt 2250 Euro. Der Gesetzgeber sieht für das Herstellen und Verbreiten kinderpornografischer Schriften eigentlich ein Mindeststrafmaß von drei Monaten vor, was den 90 Tagessätzen entspricht. Mehrere Umstände führten zu diesem milden Urteil: Die Ostrauerin ist nicht vorbestraft und zeigte sich geständig. Die Tat liegt schon lange zurück und der spielerische Charakter stand für das Kind im Vordergrund. „Somit ist davon auszugehen, dass das Kind keinen Schaden genommen hat“, erklärte Nancy Weiß ihre Entscheidung. Auch, dass der Chat-Partner die Angeklagte manipulierte und dass sie es dem Gericht ersparte, das Video ansehen zu müssen, war Bestandteil der Urteilsbegründung. „Das Risiko, nicht zu wissen, was mit dem Video passiert, haben Sie vollständig abgegeben“, hielt die Richterin ihr aber vor. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Stephanie Helm