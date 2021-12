Ostrau

Im großen LVZ-Interview zum Jahresende verrät Bürgermeister Dirk Schilling unter anderem, warum Ostrau in Sachen Corona-Krisenmanagement oft Vorreiter ist und ob er sich auch nach der Fusion mit der Gemeinde Zschaitz-Ottewig um den Posten als Bürgermeister bewirbt.

Frage: Das letzte Jahr endete inmitten der zweiten Corona-Welle. Jetzt, ein Jahr später, befinden wir uns in der vierten Welle. Wie ist die Gemeinde Ostrau in diesem Jahr durch die Corona-Krise gekommen? Wo gab es die größten Einschnitte?

Dirk Schilling: Die größten Einschnitte gab es sicherlich durch die eingeschränkte Kinderbetreuung. Der traurige Höhepunkt war dabei die komplette Schließung der Kindereinrichtungen und der Schule kurz vor Ostern, als ein Großteil der Kinder und der Erzieher an Corona erkrankten beziehungsweise in Quarantäne mussten. Auch ansonsten war das gesellschaftliche Leben durch die vielen ausgefallenen Veranstaltungen sehr eingeschränkt. Zumindest wirtschaftlich sind wir aber ganz gut durch das Jahr gekommen und mussten keine größeren, finanziellen Ausfälle verkraften. Viele unserer zahlreichen Projekte konnten umgesetzt oder auf den Weg gebracht werden.

Ihre Gemeinde war in vielen Dingen Vorreiter: Schneller als andere Kommunen haben Sie dafür gesorgt, dass ein Testzentrum im Ort entsteht. So oft es ging, sorgten Sie für Impfmöglichkeiten. Und das Kartoffelfest war eine der ersten Großveranstaltungen während der Pandemie, die mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept über die Bühne ging. Woher der Ehrgeiz? Oder auch: Was haben Sie anders als andere Kommunen gemacht?

Soweit ich das beurteilen kann, haben alle Kommunen versucht, mit der Situation bestmöglich fertig zu werden. Natürlich ist es ein glücklicher Umstand, dass wir in Ostrau mit unserem langjährigen Partner, dem Getränkevertrieb Köhler, einen starken Partner an unserer Seite haben. In der Not zeigte sich dann, dass wir nicht nur zusammen Feste organisieren, sondern auch ganz pragmatisch ein Testzentrum auf dem Dorf errichten können.

Dabei hatten wir in erster Linie die Sorgen der Kinder, Eltern und Lehrer auf dem Schirm. Für alle war es eine ungeheure Erleichterung, dass die Kinder ihre Spucktests unmittelbar vor der Grundschule am Testzentrum durchführen konnten. Dadurch wurde keine wertvolle Unterrichtszeit vergeudet und wenn ein Kind positiv getestet wurde, musste nicht gleich die gesamte Klasse abgesondert werden. Wir haben übrigens auch dann weiter gemacht, als selbst in den Städten fast alle Testzentren geschlossen wurden. Dafür sind wir Herrn Köhler und seinem Team sehr dankbar, denn es war eine Zeit lang nicht sicher, ob die Testkosten der Kinder tatsächlich von der KVS übernommen werden.

Lesen Sie auch Impfbus in Ostrau: Große Erleichterung nach kleinem Pieks

Bei der Organisation des Impfbusses hat meine Verwaltung gezeigt, was sie auf dem Kasten hat. Die Termine wurden im Drei-Minuten-Takt vergeben und die Leute kamen mit vorbereiteten Unterlagen zum Termin. Das klappte im April, Mai und Dezember ausgezeichnet. Als der Impfbus im November kam, hatte man unsere Hilfe abgelehnt. Das hat mich sehr geärgert, denn das Chaos war vorhersehbar und wäre vermeidbar gewesen. Bei allem Respekt vor den Akteuren, aber solche blinden Aktionen sorgen nur für Ärger unter den Bürgern, das muss einfach nicht sein!

Das Kartoffelfest im September wollten wir unbedingt durchführen. Wir mussten ja schon das Musikfest im Mai absagen, obwohl dafür alles organisiert war. So haben wir die Künstler kurzerhand umgebucht und konnten zusammen mit den Einwohnern und Gästen ein tolles Fest feiern. Das war richtig, denn man hat den vielen Menschen angemerkt, wie sehr sie gerade in dieser Zeit eine Abwechslung und Ablenkung vom Alltag gebraucht haben.

Trotz aller Herausforderungen: Was wurde in diesem Jahr geschafft? Welche wichtigen Vorhaben konnten abgeschlossen werden?

Wir haben in diesem Jahr wieder einige Projekte umsetzen können. Die Anlage der Kalköfen in Münchhof wurde aufwendig saniert, die Außenanlage in Schrebitz konnte an die Nutzer übergeben werden. Die Straßenbeleuchtung in Rittmitz am Heckenweg, in Obersteina an der Hauptstraße sowie in Schrebitz am Mittelweg wurden erneuert. Das alte Feuerwehrlager in Schrebitz wurde abgerissen und mehrere Straßenbauvorhaben wurden umgesetzt, zum Beispiel in Kiebitz die „Berghäuser“, die Straßen „Birkenwäldchen“ und „Mittelweg“ in Schrebitz, der Gehweg Oschatzer Straße und die Edeka-Zufahrt in Ostrau sowie die „Neue Siedlung“ in Münchhof. Das größte Hochbauvorhaben, der Ersatzneubau des Sportvereinsgebäude des SV Ostrau, steht kurz vor der Vollendung. Der Breitbandausbau kam auch gut voran und wird nächstes Jahr abgeschlossen sein.

Und wo mussten Sie Abstriche machen? Welche unerledigten Aufgaben nehmen Sie mit ins neue Jahr?

Beim Straßenbau hatten wir uns noch mehr vorgenommen. Durch die eingestellte Förderung des Landes Sachsen wurden wir da etwas eingebremst. Die Errichtung der Kneipp-Anlage ist zwar schon beauftragt, sollte aber schon fertig sein. Durch Verzögerungen bei der Bewilligung von Fördermitteln kam es auch bei anderen Projekten zu zeitlichen Verschiebungen.

Das Projekt, einen Skatepark in Ostrau zu etablieren, sorgte über die Gemeindegrenzen hinaus für großen Zuspruch. Die Planungen gingen schnell voran, nun ist auch die finanzielle Förderung gesichert. Von Anfang an stand das Vorhaben unter einem guten Stern. Was ist das Geheimnis für diesen schnellen und unkomplizierten Erfolg?

Das ist ein tolles Projekt, auf dessen Umsetzung nicht nur ich mich sehr freue. Dass es so gut vorwärts geht, liegt natürlich vor allem an dem unglaublichen Engagement von Frau Leisker und ihrer Initiativgruppe der künftigen Nutzer. Ohne finanzielle Mittel würde es, bei aller Euphorie, trotzdem nicht gehen. Hier muss man die Förderpolitik des Landes auch mal loben. Bei der LEADER-Förderung bestimmt jede Region über ihr Budget selbst und somit hatten wir schon beizeiten die Gewissheit, wieviel Geld uns für das Projekt zur Verfügung steht. Dass der Gemeinderat die Maßnahme und die Bereitstellung der Eigenmittel unkompliziert und schnell beschlossen hat, ist in Ostrau einfach üblich. Hier wird nicht viel geredet, sondern gehandelt.

Lesen Sie auch Ein Skatepark für Ostrau

Ein weiteres großes Thema in diesem Jahr war der Zusammenschluss von Ostrau und Zschaitz-Ottewig zu einer gemeinsamen Gemeinde. Vieles davon passiert im Hintergrund. Wie ist die Zusammenarbeit? Läuft die Kommunikation auf Augenhöhe ab, so wie es von Beginn an forciert wurde?

Ich glaube, dass wir hier wirklich von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe reden können. Natürlich werden im Hintergrund die Dinge inhaltlich gesprochen und dabei geht es auch mal emotional zu. Das ist aber alles konstruktiv und im Sinn der Sache. Mir gegenüber haben schon viele Außenstehende ihren Respekt vor unseren beiden Gemeinderäten geäußert. Es ist den Leuten aufgefallen, wie verantwortungsbewusst und respektvoll wir miteinander umgehen. Das ist bei Verwaltungsgemeinschaften nicht immer selbstverständlich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Zusammenschluss hinbekommen.

Lesen Sie auch Ehevertrag zwischen Ostrau und Zschaitz-Ottewig – das sind die Festlegungen

Für Sie bedeutet die Fusion auch, dass Ihre Amtszeit früher endet als vorgesehen. Die Bildung einer neuen Gemeinde macht auch eine Bürgermeisterneuwahl nötig. Werden Sie sich erneut zur Wahl stellen? Und wenn ja: Sind Sie guter Dinge, dass die Bürger Ihnen wieder ihr Vertrauen schenken?

Bei einer reinen Eingemeindung wäre eine Neuwahl nicht notwendig geworden, bei einer Fusion beider Gemeinden auf Augenhöhe ist das anders. Trotzdem stehe ich dazu, dass das der richtige Weg ist. Ich werde mich selbstverständlich wieder stellen, die neuen Aufgaben reizen mich und es gibt noch viel zu tun. Dabei bin ich aber demütig genug, um einen Wahlerfolg nicht vorauszusetzen. Immerhin sind wir in Sachsen und wir haben bei den letzten Wahlen lernen müssen, dass die Bürger nicht immer Leistung honorieren, sondern sich von Stimmungen leiten lassen. Ob das auch auf kommunaler Ebene gilt, wird sich zeigen. Ich bin da ganz zuversichtlich.

Was wollen Sie den Bürgern der Gemeinde Ostrau gern mit auf den Weg geben? Welchen Rat, welche Wünsche haben Sie?

Zunächst wünsche ich allen Bürgern ein friedliches Weihnachtsfest und eine Zeit der Besinnung und Erholung. Uns allen wünsche ich, dass wir im kommenden Jahr einen baldigen Weg in die Normalität zurückfinden. Bis dahin sollten wir alle so miteinander umgehen, dass wir uns nach dieser schwierigen Zeit weiterhin in die Augen schauen können. Ich wünsche allen Bürgern Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Stephanie Helm