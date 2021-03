Ostraus neue Pfarrerin offiziell im Dienst

Döbeln/Ostrau

Ganz offiziell im Dienst ist jetzt Ostraus neue Pfarrerin. In der St. Nicolaikirche in Döbeln wurde die 29-jährige Anne-Marie Beuchel am Sonntagnachmittag ordiniert, also pfarramtlich geweiht und gesegnet.

Quelle: Sven Bartsch

Für Anne-Marie Beuchel ist es die erste Pfarrstelle. „Als Kind eines Pfarrers und einer Gemeindepädagogin hat Kirche für mich von klein auf eine zentrale Rolle gespielt“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern zog sie in die frisch renovierte Pfarrwohnung in Ostrau ein. Dort, wo Pfarrer Reinhard Mehnert mehr als 30 Jahre mit seiner Familie lebte, bevor er vergangenes Jahr im Sommer sein Amt als Pfarrer der Kirchgemeinde Jahnatal-Ostrau niederlegte. Anne-Marie Beuchel absolvierte ihr Theologiestudium und ihr Vikariat in Leipzig. Ab sofort ist sie vor allem für die Kirchgemeinde Jahnatal zuständig, aber auch im Bereich der Seelsorge in der Döbelner Region unterwegs.

Von Stephanie Helm