Zschaitz-Ottewig

So schnell es geht paddeln und als erster die Glocke am Seil treffen – darum ging es am Sonnabend auf dem Ottewiger Floßrennen. Was sich nach einem ernsten Wettrennen anhört, bedeutete in Wirklichkeit nur eins, nämlich Spaß.

Zwei Jungs kamen zuerst in Reichweite des Seiles und damit in die Nähe der Glocke. Mit einem kräftigen Sprung schlugen sie mit ihren Paddeln dagegen und fielen lachend ins Wasser. Das Ottewiger Floßrennen fand zum zehnten Mal am Feuerlöschteich in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig statt.

Es geht um Spaß, nicht um Technik

„Es ist gut das was los ist auf dem Lande“, sagte Tilo Männel, der selbst mit einem der Flöße fuhr. Es ginge um Spaß an der Freude, daher bereitete er sich nicht darauf vor. Sein 12-Jähriger Sohn Felix nahm auch an dem Wettbewerb teil. Zusammen mit der zehnjährigen Hanna paddelte er mehrere Runden in das Ziel. „Wir haben keine besondere Technik, sondern nur den Takt auf eins angegeben“, erklärte der Junge.

Es gibt ein Wettrennen für Kinder und eins für Erwachsene. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Streckenführung auf dem kleinen Teich Runde für Runde geändert wird. Dennoch nehmen es die Teichathleten sportlich und haben vor allem Spaß an dem Wettbewerb.

Zur Galerie Zum zehnten Mal wagten sich die mutigen Paddler auf ihre Flöße, um um die Wette zu fahren. Der Spaß stand dabei natürlich im Vordergrund. Hier einige Impressionen.

Vor zehn Jahren begann das Floßrennen. Damals hatte die Feuerwehr 150. Jubiläum und wollte den Gästen etwas Besonderes anbieten. So kamen sie auf die Idee des Floßrennens. Ursprünglich wollten sie ein Badewannenrennen organisieren, jedoch fanden sie keine Wanne und bauten dafür Flöße.

Teich musste wegen Hitze gereinigt werden

Wie in jedem Jahr paddelten die Teilnehmer – ob Kind oder Erwachsener – in T-Shirts, die sie extra für diesen Tag drucken ließen. Die Zweierteams dachten sich eigene Namen aus, wie die Chaoszicken. Während der Pausen hatten einige Kinder das Wasser noch nicht satt und schwammen ein paar Runden im kühlen Nass. „Da sind richtige Quellen drin“, erklärte Bürgermeister Immo Barkawitz. Der Feuerlöschteich werde vom Wasser des Baches gespeist.

Obwohl in den letzten Wochen oftmals Temperaturen von knapp 40 Grad gemessen wurden, war der Teich also nicht von Trockenheit geplagt. „Durch die Hitze und den Schlick musste er allerdings zwei Mal gereinigt werden“, erzählte Barkawitz.

Von Nicole Grziwa