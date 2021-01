Packstation für Roßwein, Spenden für die Feuerwehr

Roßwein

Roßweins neue Wählervereinigung „Klartext“ will Ergebnisse vorweisen. Ein erstes Projekt haben die Mitwirkenden um Matthias Liebscher jetzt in Gang gebracht: Roßwein soll eine Packstation bekommen. Doch auch die Feuerwehr profitiert bald schon zum ersten Mal vom Engagement der Initiative, die sich bei ihrer Gründung im Dezember unter anderem genau das auf die Fahnen geschrieben hatte.

Das Problem, nicht zu wissen, wohin mit dem Päckchen oder Paket, wenn nach dem eigenen Feierabend die Poststelle eben auch geschlossen hat, oder eine Sendung aus selben Gründen nicht in Empfang nehmen zu können, das kennen Matthias Liebscher und seine Frau aus eigener Erfahrung. Kurzerhand beantragten sie im Namen der Wählervereinigung eine Packstation, die Stadt gab ihre Empfehlungen dazu, wo diese zukünftig stehen könnte: Bei Lidl, Penny oder Edeka nämlich – dort, wo es die Möglichkeit für die Bürger gibt, kostenlos mit dem Auto anzuhalten. Jetzt hat Matthias Liebscher schon mal die Zusage von DHL erhalten, dass eine solche Packstation in Roßwein aufgestellt wird. „Wo genau, das entscheidet dann die Post“, sagt er. Und auch der Zeitpunkt des Aufbaus liegt in deren Händen. „Es sollen wohl 2000 solcher Packstationen in einer Sammel-Aktion aufgebaut werden und da ist Roßwein dann dabei.“

Antennen und Wideboards für die Kameraden

Die Feuerwehr in Roßwein darf sich auch freuen. Für die hat die Wählervereinigung nämlich eine Spendenaktion gestartet. Rund 5000 Euro sind nach Aussage von Matthias Liebscher von Firmen und Privatpersonen zusammengekommen, darunter sind auch Sachspenden. Ganz konkret benötigen die Kameraden einen Laptop, drei Wideboards und zwei Antennen für ihr Dach, damit die Funkgeräte, die sie bekommen haben, auch genutzt werden können.

Die Sachspenden soll die Feuerwehr jetzt zeitnah bekommen, bevor das Geld den Besitzer wechseln kann, will die Wählervereinigung erst noch ein eingetragener Verein werden. „Damit das alles sauber laufen kann“, sagt Liebscher, der die Eintragung bereits auf dem Registriergericht beantragt hat.

Von Manuela Engelmann-Bunk