Panzergranate in Leisnig: Polizei will wissen, wer so etwas zuhause hat

Leisnig

Wer hat denn so etwas in der Schrankwand stehen? Eine am Sonntag in Leisnig entdeckte Granate gibt Rätsel auf. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Eine Spaziergängerin entdeckte die Granate auf dem Leisniger Markt. Abgelegt war das Geschoss in der Nähe der Sparkassenfiliale, an einem steinernen Pflanzkübel.

Kampfmittelbeseitigung vor Ort

Die Polizei und zwei Fahrzeuge des Kampfmittelbeseitigungsdienstes waren vor Ort. Das Corpus Delicti selbst hat keinerlei Sprengkraft und ist als solches nicht konzipiert. Als so genanntes Wuchtgeschoss entwickelt es seine Zerstörungskraft durch seine kinetische Energie, das heißt Bewegungsenergie, welche ihm durch den Abschussimpuls verliehen wird und beim Aufprall seine Wirkung entfaltet. Derartige Geschosse sollen die Panzerung von Militärfahrzeugen durchschlagen. Sprengwirkung haben sie nicht.

Granate muss abgelegt worden sein

Diese aus dem Zweiten Weltkrieg stammende amerikanische Panzerabwehrgranate kann nicht nach etwaigen Kriegshandlungen versehentlich in Leisnig, dort an dieser Stelle, liegen geblieben sein, wie das mit Bomben-Blindgängern hin und wieder geschieht. „Stattdessen muss sie jemand in den Stunden vor dem Fund abgelegt haben“, schildert Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Anhand des Zustandes der Granate sei darauf zu schließen, dass sie an ihrem Fundort nicht schon tagelang unbemerkt lag. Wer derartige Dinge wie Munitionsreste findet, solle in jedem Fall die 110 wählen, so de Polizeisprecher.

„Inwieweit die Staatsanwaltschaft den konkreten Fall von Leisnig nun strafrechtlich würdigt, ist noch nicht abschätzbar. Das hängt nicht allein davon ab, aus welcher Zeit ein Fundstück stammt, sondern auch, wie in diesem Falle bei Munition, welches Kaliber sie hat“, so Rydzik. Die Untersuchungen liegen in den Händen der Polizei. Laut Rydzik hat es einen derartigen Fall im Bereich der Polizeidirektion noch nicht gegeben.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuell beobachtet haben, wer wann etwas am Leisniger Marktplatz abgelegt hat. Wer Hinweise geben kann zu denjenigen, die den Gegenstand dort abgelegt haben, wendet sich an die Polizei in Döbeln unter Telefon 03431/6590. Interessant sei nach Rydziks Worten auch, wer im Besitz derartiger Gegenstände ist beziehungsweise war.

„Die Granate ist in einem Zustand, als hätte sie schon jemand längere Zeit aufbewahrt, vielleicht im Keller. Möglicherweise wollte er sie dann gern loswerden.“ Da es eine bestimmte Sammler- und Tauschszene für derartige „Millitaria“ genannten Gegenstände gibt, rechnet die Polizei mit der Möglichkeit, dass jemand aus diesen Kreisen Auskunft geben kann über die unmittelbare Herkunft dieser Granate. Am Sonntag, gegen 10.50 Uhr, wurde sie gefunden. Der Markt war bis 15.10 Uhr gesperrt.

Von Steffi Robak