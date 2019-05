Waldheim

Sie rannten wieder. Gefühlt startete am Freitag halb Waldheim bei „runing for help“, dem Spendenlauf für die Kinderkrebsforschung. Auch mit dabei: Christiane Reppe, Paralympics-Siegerin im Paracycling. Sie verfolgte den Lauf allerdings vom Rand. Der rote Split auf der Laufbahn im Massaneier Stadion ist nichts für ihr Sportgerät, ein Liege-Dreirad mit schmalen Reifen.

Vom Paracycling zum Triathlon

Als kleines Kind verlor Christiane Reppe ihr rechtes Bein. Krebs. Das hat die heute 31-Jährige aber nicht davon abgehalten, eine erfolgreiche Sportlerin zu werden. „Mit Schwimmen habe ich angefangen, dann bin ich auf das Paracycling umgestiegen und aktuell mache ich Triathlon“, sagte die Botschafterin der Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung – Stiftung für Forschung und Heilung in Massanei. Paracycling ist eine Art Fahrradfahren auf einem Liege-Dreirad, das der Sportler mit der Kraft seiner Arme antreibt – und danach sehen Christiane Reppes Oberarme aus. Einfach stark. Zweimal täglich trainiert sie normalerweise. „Der Termin heute hat gut in meinen Trainingsplan gepasst“. Im Paracycling hat Christiane Reppe 2016 Gold bei den Paralympics in Rio de Janeiro gewonnen, ist vier Mal Weltmeisterin geworden. Diese Sportart kombiniert sie nun beim Para-Triathlon mit Schwimmen, die Laufstrecke absolviert sie im Sportrollstuhl.

Gestiegene Überlebenschancen

„Heute beträgt die Überlebenschance krebskranker Kinder 80 Prozent, 1960 waren es 20 Prozent“, verdeutlichte Jan Genscher, Direktor der Oberschule Waldheim, welche Fortschritte die medizinische Forschung in diesem Bereich gemacht hat. „Das kostet natürlich alles Geld und deswegen sind wir heute hier“, so der Schulleiter weiter. Die Oberschule organisiert jährlich den Spendenlauf „running for help“ und tat dies nun bereits zum 14. Mal.

Zur Galerie Über 600 Läufer rannten gestern im Massaneier Stadion für die Kinderkrebshilfe. Hier ein paar Impressionen.

Neben den Oberschülern rannten auch die Waldheimer Grundschüler und sogar die „Zschopauknirpse“ aus der gleichnamigen Kita drehten ihre Runden im Massaneier Stadion. Etliche Waldheimer Firmen hatten auch Teams zum Rennen geschickt, darunter Xylem Analytics (Sensortechnik) Meinsberg, Omega Sorg und Die Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung. Gerne hätte auch Christiane Reppe mitgemacht. Aber: „Mein Sportgerät habe ich dabei. Allerdings kann ich auf dem Belag der Laufbahn mit den schmalen Reifen nicht fahren. Tartan wäre echt besser“, sagte die Sportlerin.

Rund 700 Läufer am Start

„Wir haben über 6000 Euro eingenommen“, teilte Iris Raasch, Oberschullehrerin und Cheforganisatorin des Spendenlaufs stolz mit. Bis Redaktionsschluss lagen folgende Zahlen vor: 372 Läufer drehten 5323 Runden. Am zweiten Lauf nahmen etwa 300 Läufer teil.

Von Dirk Wurzel