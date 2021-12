Kriebstein

Am Montagmorgen informierte ein Mitarbeiter des Zweckverbandes Kriebstein die Polizei über einen beschädigten Parkscheinautomaten auf einem Parkplatz in der Straße An der Talsperre. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten Unbekannte in den vergangenen Wochen den Automaten mittels derzeit nicht bekannten Werkzeugen versucht aufzubrechen. Das misslang aber. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Von DAZ