Passbilder nur noch beim Amt? Fotografen der Region Döbeln kritisieren Pläne

Region Döbeln

Die Fotografen in der Region sehen in keine gute Zukunft. Eine wichtige Einnahmequelle droht ihnen wegzubrechen. Entsprechend schlecht ist die Stimmung in den Fotostudios und -Geschäften.

Anlass ist ein Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums. Das will künftig nur noch Passbilder für Ausweisdokumente zulassen, die direkt in der Behörde aufgenommen werden. Falls Bundestag und Bundesrat in nächster Zeit dem Entwurf zustimmen, könnten die Neuerungen nach einer Übergangszeit Mitte 2022 in Kraft treten. Hintergrund ist, dass Personalausweise und Pässe fälschungssicher gemacht werden sollen. Manipulierungen von Passbildern will das Ministerium ausschließen, in dem die Fotos im Beisein eines Meldeamt-Mitarbeiters entstehen.

Wichtiges Standbein

Für den Fotografen Kay Hanisch, der in Roßwein ein Geschäft führt, sieht das Ganze so aus, als wolle der Staat damit eine „gigantische Geldbeschaffung“ zu Lasten des Steuerzahlers und der Fotografen betreiben. Denn bezahlt werden müsste für die Bilder künftig in der Behörde. „Für mich ist die Passbild-Fotografie ein wichtiges Standbein – vor allem in solchen Zeiten wie von Januar bis April, in denen es keine Jugendweihe und Konfirmation und kaum Hochzeiten zu fotografieren gibt.“ Hanisch erstellt gerade eine Statistik, welchen Anteil die Passbilder vom Gesamtumsatz ausmachen. Er geht von etwa einem Drittel aus. „Wenn das wegfiele, wäre das ein deutlicher Einschnitt. Und das wird vielen Fotografen so gehen, die ein klassisches Ladengeschäft betreiben und auf Laufkundschaft angewiesen sind.“

Unausgegoren, verunsichernd

Als unausgegoren und verunsichernd empfindet die Fotografin Caroline Ermisch das Vorhaben des Innenministeriums. „Ich habe in unserem Meldeamt nachgefragt. Dort liegen noch gar keine Informationen vor“, sagt die Mitarbeiterin des Fotostudios Schlegel am Döbelner Obermarkt. Wenn es so kommt wie angekündigt, würde sich das „natürlich sehr negativ aufs Geschäft auswirken“. Eine richtige Logik kann Ermisch deshalb nicht hinter dem Vorhaben erkennen: „Wenn viele Fotografen ihr Geschäft aufgeben müssten, dann wäre das doch auch schlecht für den Staat, der dann weniger Steuern einnehmen würde.“

Zweifel am Nutzen

„Von allen Seiten werden wir beschossen. Kassenbonpflicht, Verpackungsordnung und nun das noch“, ärgert sich Holger Langer, Inhaber von Photo-Porst an der Döbelner Bäckerstraße. Dass mit der geplanten Passbild-Regelung Ausweise wirklich fälschungssicherer werden, bezweifelt Langer. „Wer link unterwegs ist, der kommt auf andere Weise an einen falschen Pass heran.“ Der Mann von Photo-Porst bringt noch einen Aspekt ins Spiel: „Die Meldeämter wollen das gar nicht. Die sind doch ohnehin überlastet.“

Kay Hanisch reagiert

Kay Hanisch zweifelt die Verhältnismäßigkeit an. Die Rede ist von fast 200 Millionen Euro Kosten für die Anschaffung und Wartung der notwendigen Foto-Automaten für die Behörden. Fälle von Fotomanipulationen seien aber nur sehr wenige bekannt. Der Fotograf hat sich mit der Problematik an die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann gewendet, die bereits eine kleine Anfrage dazu im Bundestag gestellt habe. Hanisch will auch noch an die Handwerkskammer und den Städte- und Gemeindetag schreiben. „So richtig zu Ende gedacht ist das alles noch nicht.“

Von Olaf Büchel