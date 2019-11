Sollten Sie unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, erhalten Sie Hilfe beim Infotelefon Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung (Tel. 0800 3344533 / kostenfrei). Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Psychosozialen Beratungstelefon in Leipzig an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0341 99 99 00 00. Außerhalb dieser Telefonzeiten können sich Hilfesuchende an die kostenfreie Telefonseelsorge wenden: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.