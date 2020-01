Leisnig: Feuerwehrleute in die Stadtverwaltung – zumindest in Bauhof und Freibad

Leisnig

Die Personalpolitik im Leisniger Rathaus macht Fortschritte, die Stadtwehrleiter Bernd Starke freuen: Nach und nach werden Feuerwehrleute in die Dienste der Stadt gestellt.

Der Stadtwehrleiter hatte in so gut wie jeder der vergangenen Jahreshauptversammlungen genau diese Einstellungspolitik gefordert. Die personelle Einsatzfähigkeit sei sonst in Gefahr. Feuerwehrleute, die in der Nähe ihre Heimatorte ihre Arbeitsstätte haben, stehen als Einsatzkraft bei Alarm auf der Matte. Tagsüber leidet die Einsatzfähigkeit einer Wehr vor allem dann, wenn die Aktiven nicht greifbar sind - auf ihren außerhalb liegenden Arbeitsstellen.

Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) wies zum Neujahrsempfang darauf hin: Zuletzt fand sich für das Leisniger Freibad ein schlagkräftiges Trio zusammen. Mit Freibadchef Marko Kählert sorgen René und Michael Gentzsch dafür, dass im Freibad alles läuft. Positiver Aspekt: Die Gentzschs sind Feuerwehrleute, Michael Gentzsch mit Rettungsschwimmerausbildung.

Zuletzt stand die Stadt vor jeder Saison neu vor der Frage, wie vor allem die Rettungsschwimmerstelle besetzt werden kann. Gerade das Freibad läuft im Saisonbetrieb. Gegenwärtig sind die drei Freibad-Verantwortlichen über den Winter in die Arbeiten vom Bauhof eingebunden, bleiben der Stadt demnach erhalten.

Das Konzept greift ebenso bei Gunnar Gasteiger, dem Meinitzer Ortswehrleiter. Seit etwa zwei Jahren arbeitet er auf dem Bauhof. Nicht zuletzt ist Stadtwehrleiter Bernd Starke ein Positiv-Beispiel. Er steht als Stadtelektriker in Lohn und Brot.

Bei der Frage, ob diese Art von Personalpolitik fortführbar ist, muss der Bürgermeister auf der Bremse stehen. Wegen Geldknappheit in der freiwilligen Sparphase, ist die Kommune Leisnig in finanziellen Dingen in ein enges Korsett gezwungen. Darauf hat die Rechtsaufsichtsbehörde vom Landratsamt ein strenges Auge. Laut Goth gehe es anderen Kommunen ähnlich. Die Interessenvertretung der Kommunen, der Sächsische Städte- und Gemeindetag, will sich diesem Problem widmen.

Von Steffi Robak