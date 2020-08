Döbeln

Polizei und Feuerwehr wollen die Suche nach einem am Freitag in der Mulde verschwundenen Mann am Sonnabend fortsetzen. Ein Anhaltspunkt haben die Beamten: An der Stelle, wo Zeugen den Mann am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Mulde gesehen haben, wurde am Ufer ein Rucksack gefunden. Bereits freitagnacht kreiste ein Hubschrauber über der Stadt auf der Suche nach dem Mann.

Wie aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage weiter mitgeteilt wird, ließ der Rucksack beziehungsweise der Inhalt Schlüsse zu auf den Eigentümer. Die Polizeibeamten fahren am Sonnabend verschiedene Adressen an, wo derjenige sich möglicherweise aufhalten könnte. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der Rucksack gar nicht der Person gehört, die im Fluss gesehen wurde.

Die Feuerwehrleute in Döbeln stehen bereit, wenn die Suche per Boot auf dem Fluss weitergehen soll. Thomas Harnisch, am Freitag bereits Einsatzleiter der Suche: „Wir haben von der Brücke Burgstraße bis etwa auf Höhe vom Arbeitsamt die Mulde abgesucht. Für eine weitere Suche per Boot stehen wir bereit, sobald von der Polizei das Signal dazu kommt.“

Von Steffi Robak