Leisnig

Wohin mit dem Jugendtreff von Leisnig? Seit Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) zuletzt über ein gigantisches Investitions-Vorhaben für den Sport- und Kultur-Komplex an die Öffentlichkeit ging, kursiert ein Gerücht. Das AJZ geht angeblich in den Bahnhof.

Goth sagt: „In einem Punkt steckt Leisnig in einem Dilemma. Offene stationäre Jugendarbeit, in einem festen Domizil,wird seit zwei Jahren nicht angeboten. Die Kommune unterhält dafür keine Räume, ruft die vom Landkreis zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel für eine sozialpädagogische Fachkraft nicht ab.“ Vor zwei Jahren wurde der Schulclub in der Apian-Schule als Jugendtreff aufgegeben. Das Angebot etablierte sich nicht.

Der Verein Spielträume, der als anerkannter freier Träger der Jugendarbeit eine sozialpädagogische Fachkraft.beschäftigte, gab in Leisnig seine diesbezügliche Aktivitäten auf. Für diese rief die Kommune zuvor die Landkreismittel ab. Der Verein unterhielt das Jugendhaus in Naundorf, später den Jugendtreff am Apianplatz, noch später den Club an der Schule. Danach riss die Kontinuität dieses Angebots ab.

Als der Verein Spielträume zuvor die offene stationäre Jugendarbeit am Jugendtreff an der Chemnitzer Straße sozialpädagogisch begleiten wollte, lehnten das die dortigen Nutzer ab. Der von ihnen gegründete Verein Alternatives Jugendzentrum Leisnig hat das städtische Objektin heute in Nutzung, begleitet vom Verein Regenbogenbus Chemnitz.

Laut Bürgermeister gilt das als mobile Jugendarbeit, stundenweise beziehungsweise an wenigen Tagen pro Woche. Warum dort nicht die offene stationäre Jugendarbeit angesiedelt wird? Goth: „Das stand nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht wieder zur Debatte.“ Das jüngst vorgestellte Millionen-Projekt Sport- und Kulturkomplex schließt für den Jugendtreff die Möglichkeiten Sanierung, Abriss und Neubau am gleichen Ort oder an einem anderen Ort ein. Ob die Stadt in den Genuss der Bundesförderung kommt, entscheide sich frühestens im März 2021.

Die Option Bahnhof für einen stationären Jugendtreff ist dem Bürgermeister nicht bekannt. Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder bestätigt: „Die Stadt pflegt Kontakt zu dem Bahnhofseigentümern. Meines Wissens sind die dortigen Räume alle Teil des eigenen Vorhabens der Eigentümer.“Von dort wird diese Aussage auf Anfrage bestätigt: Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre sei man vollauf mit der Sanierung beschäftigt. Wer oder ob überhaupt ein Dritter jemals dortige Räume nutzt, sei gegenwärtig indiskutabel.

Von Steffi Robak