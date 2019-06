Leisnig

Es sieht aus wie eine gewöhnliche Altherrenrunde. Doch hier sitzt die geballte Ladung der Faschings-Macher von Leisnig beisammen, am 80. Geburtstag von Peter Grune. Viele von ihnen haben diesen „Runden“ hinter sich oder stehen kurz davor.

Ende der 70er Jahre wurden aus den damaligen Fußballern Faschingsorganisatoren und aus dem Mittelfeldspieler bei der BSG Motor Leisnig namens Peter Grune der Mann für Grobe beim Fasching: Aufbau, Requisiten, Ordnungsgruppe, das lag in Grunes Händen. Das blieb so, als 1992 der heutige Carneval Club Leisnig gegründet wurde. „Hier sitzt heute die Rentnerbrigade“, scherzt Grune, „wir halten zusammen.“ In der verschworenen Runde redet man sich mit Spitznamen den Jubilar zum Beispiel mit „Teddy“ – ein Spitzname aus Kindertagen.

Nipp-Figuren aus den alten Zeiten

Wenn erzählt wird, gehts um den „Dett“ oder den „PeBe“ oder es kommen Leute zur Sprache, die schon nicht mehr das Faschingsparkett bevölkern, wie zum Beispiel „Schnaggel“. Peter Grune nennt sie die Nipp-Figuren: „Die standen als Einzelne auf dem Parkett, da wartete das Publikum schon drauf. Das Publikum - ja früher, da gingen viele drei- viermal zum Fasching...“

Und es gibt noch ein paar andere Veränderungen zu früher: 1997 war das Johannistal als Veranstaltungsort Geschichte und es ging weiter in der Zimmermann-Sporthalle. Grune und seine Truppe ist in all den Jahrzehnten vor den Veranstaltungen aktiv bei Saalausgestaltung und Aufbau von Kulissen. „In drei Lagern haben wir unsere Sachen. Da schaue ich übers Jahr immer mal vorbei, ob noch alles stimmt.“

Unbezahlbar: Ehefrau Ursel

Grune betont, dass sich seine Gruppe auf die Unternehmen der Stadt verlassen kann, wenn es um Unterstützung für die Fasching geht, und nennt ein Beispiel: „Bei der Obstland AG kann der Fasching seine Utensilien einlagern, ohne dass es den Verein etwas kostet. So eine Unterstützung ist viel Wert, man kann sagen: Unbezahlbar.“

Ebenso unbezahlbar: Ehefrau Ursel. Bei den Flickfrauen des CCL aktiv, zuständig für die Kostüme sowie Garderobe, ist sie ebenso eingespannt wie ihr Mann. Da gab es wegen des Faschings-Engagements keine großen Diskussionen. Deshalb ist Ursel Grune wohl auch die einzige Frau, die mit der Faschings-Altherrenrunde zusammen im Garten sitzen darf. Die große offizielle Geburtstagsfeier steigt am Abend, im Leisniger Sportlerheim.

Dann hab ich immer noch meinen Garten

So langsam, vielleicht zum Jahresende, will sich Peter Grune langsam aus seinem Amt zurückziehen, seine Aufgaben in andere Hände legen. „Altstadtfest, das mache ich noch mit und auch den Weihnachtsmarkt“, hat er sich vorgenommen. Und dann? „Dann habe ich immer noch meinen Garten“, sagt er.

Was es für Peter Grune in all den Jahren sonst noch gab außer Familie, Fußball und Fasching? Da muss er überlegen. „Ich bin immer gerne auf Arbeit gegangen“, sagt der ehemalige Kraftfahrer bei den Stoßdämpferwerken von Hartha. Das Miteinander habe ihm immer gefallen – ob auf Arbeit, beim Fußball oder Fasching. Dafür steht die Herrenrunde, mit der er im Garten unterm Sonnenschirm auf seinen Ehrentag anstößt.

Von Steffi Robak