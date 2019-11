Geringswalde

In Höhe des Ortseingangsschildes Hoyersdorf (Gemeinde Geringswalde/Mittelsachsen) ereignete sich am frühen Mittwochmorgen ein Unfall mit einem Pferd. Dort kollidierte ein 63-Jähriger mit seinem Honda auf der Geringswalder Straße (S 200) aus Richtung Holzhausen kommend in Richtung Hoyersdorf fahrend mit einem freilaufenden Pferd, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Nach Angaben der Beamten verstarb das Pferd noch am Unfallort. Zudem musste die S 200 kurzzeitig komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 6000 Euro am Auto. Zum Wert des Pferdes machten die Polizisten keine Angaben.

Von daz