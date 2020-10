Pferdebahn Döbeln: Hilfe für Elko und Halloweenfahrten

Döbeln

Eigentlich war der letzte öffentliche Fahrtag der Döbelner Pferdebahn in diesem Jahr der 3. Oktober. Doch wegen der sehr großen Resonanz, die die Pferdebahn-Mitstreiter in den zurückliegenden Wochen erlebt haben, entschied sich der Verein für einen weiteren Fahrtag am 31. Oktober. „Das ist der Reformationstag, aber zudem ist Halloween. Deshalb sprechen wir mit diesem Angebot gerade Familien an. Alle Kinder, die im Kostüm kommen, dürfen kostenlos mitfahren“, sagt Vereinschef Jörg Lippert und freut sich schon jetzt auf die „Grusel-Touren“ mitten durch Döbelns Innenstadt.

Etliche Fahrten zum Saisonausklang

Mindestens 10 bis 13 Uhr wird an dem letzten Sonnabend im Oktober die Pferdebahn also noch einmal ganz offiziell durch Döbeln rumpeln. Da eine Tour so etwa 20 bis 30 Minuten dauert, wird es etliche Fahrten geben. „Und wenn der Andrang ganz groß ist, dann machen wir auch länger“, erklärt Jörg Lippert. Start ist am geöffneten Pferdebahnmuseum am Niederwerder 6, wo es auch die Fahrkarten gibt. Eine vorherige Anmeldung ist sehr erwünscht.

Unterstützung für Elko

Noch eine positive Nachricht gibt es vom Pferdebahnverein: Dieser prüft laut Lippert gerade die Eignung eines weiteren Pferdes für die Traditionsbahn, das neben Elko zum Zweitpferd avancieren könnte. „Es ist ein sehr schönes Tier. Wir haben es uns schon auf Videos angeschaut. Es müssen aber noch Tests vor Ort erfolgen“, sagt der Vereinschef. Vor dem Hintergrund einer künftig erhofften wachsenden Nachfrage, auch im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Karls Erdbeerhof, sei ein zweites Pferd für die Pferdebahn auf jeden Fall angebracht.

Weniger Einnahmen wegen Corona

Corona hat auch dem Pferdebahn-Verein ziemlich mitgespielt. Öffentliche Fahrtage fielen ins Wasser, auch Sonderfahrten waren einige Monate lang nicht möglich. Der Zuspruch bei der 1. Fahrt des Jahres am 4. Juli fiel noch recht verhalten aus. „Es fehlen so einige tausend Euro an Einnahmen. Das schmerzt einen solchen Verein wie den unsrigen“, sagt Vorsitzender Jörg Lippert. Im August seien die Zahlen dann ganz Ok gewesen. Lippert: „Im September und Oktober war die Nachfrage so groß wie seit Jahren nicht mehr. Das war für uns ein tolles Gefühl und so ist auch das Jahr am Ende nicht ganz so verhagelt.“

Wer möchte, kann auch in den nächsten Wochen außer der Reihe Sonderfahrten vereinbaren. Bei einem Fahrpreis von verträglichen sechs Euro pro Nase müssen aus wirtschaftlichen Gründen aber mindestens 48 Personen zusammen kommen, also drei voll besetzte Wagen. Tel. 03431/7046852 oder per Mail an info@doebelner-pferdebahn.de

