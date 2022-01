Pferdebahn und Riesenrad -Lego-Schau öffnet im Döbelner Stadtmuseum

Döbeln

Das Döbelner Stadtmuseum kann am Sonnabend endlich die eigentlich als Weihnachtsausstellung geplante Lego-Ausstellung einem breiten Publikum zeigen. „Die Steinchenbande Waldheim“ erwartet an diesem Samstag von 14 bis 17 Uhr die Besucher in der Ausstellung „Riesenrad und Pferdebahn - Lego und die Welt der bunten Steine“ im Stadtmuseum im Rathausturm Döbeln. Alle Lego-Fans können beim Rundgang Vorführungen der beweglichen Exponate erleben wie das Riesenrad, den großen Kran und das Musik spielende Klavier.

Die stadtgeschichtliche Ausstellung und die Turmaussicht in 40 Meter Höhe sind ebenfalls geöffnet. Für Samstag ist keine Anmeldung notwendig, es gilt die aktuelle 2G-Regelung und Maskenpflicht.

Das Museum ist auch wochentags, dienstags, 10 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags 10 bis 16 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr geöffnet. Museums- und Turmführungen sind auch außerhalb dieser Zeiten auf Voranmeldung unter Telefon 03431 579138 möglich.

Von Thomas Sparrer