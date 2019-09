Pflanzabfälle nicht verbrennen: Roßwein fürchtet mehr wilde Ablagerungen

Roßwein

„Das Verbrennen ist verboten. Punkt.“ So einfach, so nachdrücklich formulierte Roßweins Hauptamtsleiterin Michaela Neubert am Donnerstagabend die jüngst durch das Landratsamt an die Kommunen ausgereichte Information zum Thema „Verbrennen pflanzlicher Abfälle“. Die neuen gesetzlichen Regelungen (Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz), die das bisher unter bestimmten Voraussetzungen zulässige Verbrennen pflanzlicher Abfälle nun grundsätzlich untersagen, stoßen bei Stadt und Stadträten nur sehr bedingt auf Gegenliebe. Was nichts daran ändert, dass das Gesetz umgesetzt werden muss.

Immer mehr illegale Entsorgungen

Und das heißt, dass pflanzliche Abfälle auf dem eigenen Grundstück nicht mehr verbrannt werden dürfen, sondern durch Liegenlassen, Untergraben, Unterpflügen oder Kompostieren verwertet werden dürfen und müssen. Wer dazu keine Möglichkeit hat, muss seine Abfälle auf die Deponie bringen. Die Befürchtungen der Stadt, die mit ihrem Ordnungsamt angehalten ist, Verstöße zu ahnden: „Immer mehr Pflanzabfälle werden an Feldwegen und in Straßengräben entsorgt.“ Das könne man leider jetzt schon beobachten, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), der gespannt ist, wie sich diese Situation entwickelt. Die Nummer des Umweltamtes habe man vorsorglich auf der städtischen Homepage hinterlassen.

Kostensenkung wohl nicht möglich

Stadtrat Robert Backofen ( AfD) erfragte in diesem Zusammenhang, ob es nicht möglich sei, wenigstens die Kosten zu senken für das Abgeben des pflanzlichen Mülls auf der Deponie, schließlich sei es ja schon mit Aufwand verbunden, dorthin zu fahren. In anderen Kommunen sei das möglich. Eine solche Möglichkeit sieht Veit Lindner für Roßwein allerdings nicht, da es sich ja bei der Deponie um einen externen Anbieter handele.

Jens Tamke ( AfD) fragte nach, wie es mit der Zulässigkeit der Feuertonnen, also den zum Verbrennen gern genutzten 200-Liter-Fässern, aussieht. Auch hierfür gilt: Maximal trockenes Holz darf darin angezündet werden, Pflanzabfälle grundsätzlich nicht.

Von Manuela Engelmann-Bunk