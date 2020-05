Pflegeheim an Roßweins Mulde bleibt weiter in der Warteschleife

Roßwein

Die letzten Dachstuhlarbeiten sollen Ende kommender Woche abgeschlossen sein. Am Roßweiner Baderberg wächst das neue Seniorenpflegeheim stetig in die Höhe. Auch Corona hat das von der Theed GmbH Chemnitz beauftragte Bauunternehmen nicht ausbremsen können. „Wir sind dem Zeitplan voraus“, sagt Theed-Projektleiter Marko Häsler zufrieden. Wenn das Dach des zukünftig 130 Plätze umfassenden Heimes dicht ist, wird übernächste Woche mit der Dacheindeckung gestartet. Mehr als die Hälfte der Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen sind bereits ausgeführt. Mehr als die Hälfte der Fenster ist auch schon eingebaut. Bald wird mit dem Trockenbau begonnen, so dass Ende Juni mit dem Innenputz gestartet werden könne. „Bis Ende des Jahres sind wir in größten Zügen fertig“, ist sich Marko Häsler sicher. Sofern der zukünftige Betreiber des Pflegeheimes, die Volkssolidarität Chemnitz, es wünscht, könne man sogar über eine frühere Übergabe nachdenken. Bis dato war Ende März dafür vorgesehen.

Noch keine Baugenehmigung an den Wohnheimen

Die Betreiberfrage ist nicht das einzige, was am anderen Ende der Stadt noch ungeklärt ist. Heiko Lindner von der Color-Dream-GmbH aus Chemnitz wartet auch noch auf die Baugenehmigung vom Landratsamt. Dementsprechend zurückhalten ist der Unternehmer, der die Studentenwohnheime 2017 von der Stadt erworben hat, mit Aussagen. „Wir sind in Verhandlungen“, ist das einzige, was er zu einem möglichen Betreiber sagen möchte. „In 14 Tagen wissen wir vielleicht mehr.“ Und: Man wäre mit diesen Verhandlungen wohl weiter, wenn es eine Baugenehmigung für das Projekt gäbe. Ein überregionales Pflegezentrum mit Wohnraum für Senioren soll an der Mulde entstehen. 120 Plätze soll das Haus haben und 36 barrierefreie Wohnungen.

Ausgleichsfläche ist gefunden

Dass es noch keine Baugenehmigung gibt, sei nicht ungewöhnlich, sagt Wolfgang Stürmer vom gleichnamigen Architektur- und Ingenieurbüro, welches das Projekt betreut. Abgesehen von Corona, durch das auch die Behörden ausgebremst worden seien, könne es schon mal ein dreiviertel Jahr dauern, bis so ein Bauantrag für ein Pflegeheim genehmigt sei. Zumal im Fall der beiden Wohnheime Ende vergangenen Jahres auch noch Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt werden musste, weil durch einen geplanten Verbindungsbau zwischen den beiden Häusern im Überflutungsgebiet Fläche verbaut wird. Die Ausgleichsfläche ist gefunden – schräg gegenüber des Schweizerhauses in Mahlitzsch soll der ehemalige Apparatebau abgerissen werden. Das Bauamt prüft den am 13. August letzten Jahres eingegangenen Bauantrag. Jetzt, so Stürmer, sei die Untere Wasserbehörde die letzte Hürde.

Die Zeit läuft

Oben auf dem Baderberg steht man der Verwirklichung des Projektes an der Mulde skeptisch gegenüber. Noch hat die Color-Dream-GmbH zwei Jahre Zeit, ihr Bauvorhaben umzusetzen. Vor drei Jahren hat Heiko Lindner das Objekt für 85.000 Euro von der Stadt erworben, das Geld ist bereits im Stadtsäckel gelandet. Sollte fünf Jahre nach Vertragsabschluss keine Bautätigkeit erfolgen, würde das Objekt an die Stadt zurück fallen. Das „Wie“, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf DAZ-Nachfrage, müsse dann noch geklärt werden.

