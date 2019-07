Hartha

Grund zum Feiern in Hartha: Im Pierburg-Werk ist jetzt die millionste elektrische Vakuumpumpe produziert worden, wie der Mutterkonzern Rheinmetall mitteilt. Bei dem Gerät handelt es sich um eine Eigenentwicklung, die in 2017 auf den Markt geworfen wurde und auch seitdem an der Harthaer Sonnenstraße hergestellt wird. Die Rheinmetall-Gruppe bezeichnet die Pumpe als eines der Erfolgsprodukte des mittelsächsischen Standortes.

„Wir waren von Anfang an sehr stolz darauf, ein so zukunftsträchtiges Produkt bei uns am Standort in den Markt einzuführen und weiter zu begleiten“, so der Harthaer Werksleiter Mario Schäfer. Der Produktionsrekord trage dazu bei, sowohl Umsatz als auch Beschäftigung in Hartha zu sichern. Dort arbeitet man bereits seit mehreren Jahren an elektrischen Vakuumpumpen. 2014 landete die erste – ebenfalls in Hartha hergestellt – elektrische Variante im Produktionsportfolio.

Interesse auf dem chinesischen Markt

Wie Rheinmetall darüber hinaus mitteilt, zeigen mittlerweile auch chinesische Autohersteller Interesse an den elektrischen Pumpen. Diesen Markt bedient der Technologiekonzern mit dem Gemeinschaftsunternehmen „Pierburg Huayu Pump Technology“, wo nun auch die Produktion der im Freistaat so erfolgreichen Pumpen anlaufen soll.

Die elektrische Vakuumpumpe ist quasi die nächste Evolutionsstufe der Pumptechnik, die in einem Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt. Mechanische Varianten haben nach wie vor den Vorteil, relativ kostengünstig zu sein, laufen jedoch im Fahrzeugbetrieb auch ohne Bedarf permanent mit. Die elektrische Technik wird abgeschaltet, wenn nicht gerade gebremst wird. Das verringert nach Angaben der Rheinmetall-Gruppe den Kraftstoffverbrauch und damit schädliche Emissionen.

Von André Pitz