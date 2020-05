Pierburg muss in Hartha weiter auf Kurzarbeit setzen

Hartha

Die weltweite Corona-Pandemie macht der heimischen Wirtschaft zu schaffen. Vor allem die Automobilindustrie schwächelt derzeit, da der Kauf eines Neuwagens für viele Menschen jetzt erst einmal von der Prioritätenliste gestrichen wurde. Zu spüren bekommen das nicht nur die Autohersteller sondern auch die Zulieferer. Und auch an der „autoaffinen Stadt Hartha“ (Bürgermeister Ronald Kunze) geht diese Entwicklung nicht spurlos vorbei. Mit der Firma Pierburg hat ein wichtiger Arbeitgeber in der Region eine Niederlassung, die sich aktuell in Kurzarbeit befindet.

Individuelle Angebote bei Pierburg

Für das Pierburg-Werk in Hartha, das elektrische Pumpen mit den darin integrierten Elektromotoren herstellt, heißt das aktuell den Betrieb auf Sparflamme zu fahren. Mitarbeiter stünden dabei unterschiedliche individuelle Regelungen zur Wahl, wie Rheinmetall Automotive-Sprecher Folke Heyer erklärt. Dazu gehört der Einsatz von Guthaben- oder Minuszeiten sowie in Teilen das Angebot von unbezahlter Freizeit. Ziel sei es, „über Wechselmodelle beim mobilen Arbeiten auch mit einer reduzierten physischen Anwesenheit von Mitarbeitern eine 100-prozentige Funktionalität des Betriebs zu gewährleisten.“

Noch keine Prognose möglich

Wie sich die Lage in Hartha entwickelt, bleibt abzusehen. Die Konzernmutter Rheinmetall Automotive äußerte sich vor kurzem eher verhalten zur eigenen wirtschaftlichen Lage innerhalb der Branche. Man habe die Produktion wie alle Automobilzulieferer deutlich einschränken müssen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Auswirkungen würden die Automotive-Sparte von Rheinmetall vor allem im kommenden Quartal erheblich belasten. Wie sehr sich das auf die Produktion und Nachfrage niederschlagen wird, sei jedoch aktuell nicht verlässlich prognostizierbar. Man erwarte jedoch, dass Umsatz und operatives Ergebnis des Unternehmensbereichs deutlich unter den bisherigen Prognosen liegen werden.

Von Max Hempel