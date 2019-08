Das neue Altstadtfest in Leisnig hat seine Feuertaufe bestanden: Das neue Konzept ohne Burg und Eintritt kam gut an und lockte scharenweise Besucher in die Stadt. Das Theaterstück des CCL erwies sich wieder als großer Zuschauermagnet. Auch bei der Stiefelwacht war einiges los – zum allerletzten Mal.