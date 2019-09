Grimma/Döbeln

Planenschlitzer hielten die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Atem. Offenbar in einen Unfall verwickelt, wurde einer der Diebe schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein stark blutender Mann morgens halb sechs in der Raststätte des Parkplatzes Muldental-Nord aufgetaucht. Das Personal rief daraufhin einen Rettungswagen. Der 40-Jährige wurde durch Mitarbeiter des Rettungswesens behandelt. Er musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Ein zweiter Mann, ein 41-Jähriger, der mit dem Verletzten in einem VW Golf gekommen war, erzählte den Beamten, dass sie an einem nahe gelegenen Rastplatz zum Verrichten der Notdurft gehalten hätten. Dabei hätte ein vorbeifahrender Lkw den Anderen erfasst und schwer verletzt. Der Lkw wäre dann weiter gefahren.

Noch während der Unfallaufnahme nahe Grimma sei eine Streife zum Parkplatz Höhe Roßwein gefahren, hieß es am Freitag. Dort hatte ein Lkw-Fahrer den Notruf gewählt. Er wäre gegen fünf Uhr in seiner Fahrerkabine aufgewacht und hätte bemerkt, dass Unbekannte Flachbildfernseher, die er geladen hatte, in einen Transporter stapelten. Da startete er den Motor und fuhr los, hielt dann wenige Meter weiter an, um die Polizei zu rufen. Die Unbekannten fuhren daraufhin mit dem Transporter und einem VW Golf die Autobahn 14 in Richtung Magdeburg davon.

Schnell kam der Verdacht auf, dass es sich bei dem beschriebenen Golf um den von der Raststätte in Muldental-Nord handelte. Offenbar hatte der Lkw-Fahrer bei der Flucht mit dem Sattelzug einen der Diebe schwer verletzt. Beide Männer von der Raststätte wurden festgenommen. Sie müssen sich nun wegen Bandendiebstahl verantworten. Vom Transporter fehlte bisher jede Spur.

Von Birgit Schöppenthau